توننداكس يواصل نهجه صعودا بثبات

بثبات واصل المؤشر المرجعي لبورصة الاوراق المالية "توننداكس" توجهه صعودا وتحقيق مستويات قياسية جديدة. وتمكن المؤشر، في إقفال، حصّة الإثنين، من بلوغ مستوى 17383،37 نقطة بعد تحقيقه زيادة بنسبة 0،9 بالمائة، وسط إجمالي معاملات ناهز 18،1 مليون دينار، في غياب تبادل لأي كتلة من الأسهم، وفق الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".وعاد أفضل أداء، خلال الحصّة، إلى سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية، الذي تطوّر سعره بنسبة 6 بالمائة، وأقفل عند مستوى 15،290 دينار، في حين حقق السهم معاملات في حدود 1،2 مليون دينار.وتطوّر سعر سهم البنك التونسي، بدوره، مع نهاية الحصّة، بنسبة 6 بالمائة، وبلغ 7،480 دينار. واستقطب السهم مبادلات بحجم 1،1 مليون دينار.في المقابل، تدحرج سهم تأمينات مغربية للحياة، بنسبة 3،5 بالمائة، إلى حدود 9،400 دينار. وتمكن السهم من جذب 295 ألف دينار من المبادلات.وتكبّد سهم شركة حنبعل للإيجار المالي أعلى الخسائر مع إقفال الاثنين، وتقهقر بنسبة 2،6 بالمائة مدركا سعره مستوى 7،500 دينار. وراكم معاملات ناهزت 1،3 مليون دينار.وصنف سهم تونس لمجنبات الأليمنيوم ضمن الأسهم الأكثر تبادلا، خلال الحصّة، واستحوذ على معاملات في حدود 1،5 مليون دينار. وأنهى الحصّة مرتفعا بنسبة 2،1 بالمائة، وقَدّر سعره عند 15،950 دينار.