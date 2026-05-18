JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:09 Tunis

توننداكس يواصل نهجه صعودا بثبات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 17:26 قراءة: 0 د, 56 ث
      
بثبات واصل المؤشر المرجعي لبورصة الاوراق المالية "توننداكس" توجهه صعودا وتحقيق مستويات قياسية جديدة. وتمكن المؤشر، في إقفال، حصّة الإثنين، من بلوغ مستوى 17383،37 نقطة بعد تحقيقه زيادة بنسبة 0،9 بالمائة، وسط إجمالي معاملات ناهز 18،1 مليون دينار، في غياب تبادل لأي كتلة من الأسهم، وفق الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".

وعاد أفضل أداء، خلال الحصّة، إلى سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية، الذي تطوّر سعره بنسبة 6 بالمائة، وأقفل عند مستوى 15،290 دينار، في حين حقق السهم معاملات في حدود 1،2 مليون دينار.


وتطوّر سعر سهم البنك التونسي، بدوره، مع نهاية الحصّة، بنسبة 6 بالمائة، وبلغ 7،480 دينار. واستقطب السهم مبادلات بحجم 1،1 مليون دينار.


في المقابل، تدحرج سهم تأمينات مغربية للحياة، بنسبة 3،5 بالمائة، إلى حدود 9،400 دينار. وتمكن السهم من جذب 295 ألف دينار من المبادلات.

وتكبّد سهم شركة حنبعل للإيجار المالي أعلى الخسائر مع إقفال الاثنين، وتقهقر بنسبة 2،6 بالمائة مدركا سعره مستوى 7،500 دينار. وراكم معاملات ناهزت 1،3 مليون دينار.

وصنف سهم تونس لمجنبات الأليمنيوم ضمن الأسهم الأكثر تبادلا، خلال الحصّة، واستحوذ على معاملات في حدود 1،5 مليون دينار. وأنهى الحصّة مرتفعا بنسبة 2،1 بالمائة، وقَدّر سعره عند 15،950 دينار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329545

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 ماي 2026 | 1 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:24
16:05
12:23
05:09
03:26
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
26°-15
28°-15
25°-16
27°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/05)     2372,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>