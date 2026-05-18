متحف رقادة بالقيروان يحتضن يوم الأحد 24 ماي الدورة الثانية لمسابقة الجائزة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الاثرية

Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 17:45
      
يحتضن متحف رقادة بمدينة القيروان، يوم الاحد 24 ماي الجاري، فعاليات الدورة الثانية للمسابقة الوطنية "سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد"، التي تنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.

ومن المتوقع أن يشهد هذا الموعد الثقافي والتربوي مشاركة من مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، حيث يشارك فيه 52 تلميذاً بصفة "سفراء المتاحف"، إلى جانب 100 تلميذ في الورشات الثقافية و20 تلميذاً في العروض الفنية والتقديمية، تحت إشراف 52 مدرساً و30 متفقداً، حسب بلاغ صدر اليوم الاثنين عن وزارة التربية.


ولفتت الوزارة الى أن هذه التظاهرة التي تندرج ضمن روزنامة الأنشطة الثقافية الوطنية للسنة الدراسية 2025-2026، تهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية التراث الوطني لدى التلاميذ، وتعزيز ارتباطهم بالمتاحف والمعالم الأثرية باعتبارها فضاءات تعليمية وثقافية حية.


كما تسعى مسابقة الجائزة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الاثرية إلى دعم الحياة المدرسية، وتنمية روح المبادرة والإبداع والعمل الجماعي، إلى جانب تثمين الموروث الحضاري الوطني وتشجيع الانفتاح والتبادل الثقافي بين تلاميذ مختلف الجهات.
  • Radio Diwan
