تونس: فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس يزيد بنسبة 51،9 بالمائة موفى أفريل 2026
سجل الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضا بقيمة 963.5 مليون دينار إلى موفى شهر أفريل 2026، مقابل فائض قدره 634.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 51.9 بالمائة.
وأظهرت المعطيات التي نشرها المرصد الوطني للفلاحة، اليوم الإثنين، تحسنا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات، والتي بلغت 134.6 بالمائة.
ارتفاع الصادرات بوتيرة أسرعوأوضح المرصد أن هذا التحسن يعود أساسا إلى تطور الصادرات الغذائية بنسق أسرع مقارنة بالواردات.
وارتفعت قيمة الصادرات التونسية بنسبة 25.4 بالمائة، لتنتقل من 3 مليارات دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 إلى 3.7 مليارات دينار موفى أفريل 2026.
زيادة في الواردات الغذائيةوفي المقابل، سجلت الواردات الغذائية ارتفاعا بنسبة 18.3 بالمائة، لتبلغ قيمتها 2.7 مليار دينار مقابل 2.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
