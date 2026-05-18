كأس العالم 2026 - المنتخب الإسباني يفقد خدمات فيرمين لوبيز بسبب الإصابة

أعلن نادي برشلونة، اليوم الاثنين، أن متوسط ميدانه فيرمين لوبيز، سيغيب عن صفوف منتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، هذا الصيف بعد تشخيص إصابته بكسر في القدم.وقال برشلونة في بيان "تعرض لاعب الفريق الأول فيرمين لوبيز إلى كسر في مشط القدم اليمنى خلال مباراة الأمس. وسيخضع اللاعب لعلاج جراحي".وتعرض لوبيز إلى الإصابة خلال فوز برشلونة بطل اسبانيا للعام الثاني تواليا، أمس الأحد، على ريال بيتيس (3-1) برسم الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.وأصبح لوبيز عنصرا أساسيا في صفوف برشلونة خلال الموسمين الماضيين، ولديه سبع مشاركات دولية مع منتخب إسبانيا.