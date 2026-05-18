الاستعداد لانطلاق تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بقابس نهاية شهر جوان المقبل

مثل انطلاق تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بقابس، محور جلسة عمل نظمتها البعثة الدبلوماسية التونسية بالعاصمة الصينية بكين مع وفد عن الوكالة الصينية للتعاون الاقتصادي والصناعي (AIECO) التابعة لوزارة التجارة الصينية، يترأسه نائب المدير العام للوكالة، شين هاو "Chen Hao" إلى جانب ممثلين عن مجموعة "يونان للإنشاءات والاستثمار" المتعهدة بإنجاز المستشفى المذكور.وأافادت البعثة في بلاغ لها اليوم الاثنين، بأن هذه الجلسة الملتئمة الأسبوع المنقضي تندرج في إطار الاستعداد للانطلاق في أشغال تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بقابس نهاية شهر جوان المقبل، مشيرة إلى أن اللقاء خصص للتباحث حول سبل التسريع في استكمال المراحل الفنية والعملية واختصار الآجال والإجراءات الإدارية قصد البدء في الأشغال في الموعد المحدّد.وأكد رئيس البعثة، عادل العربي خلال هذا الاجتماع ضرورة تضافر جهود كل الجهات المتدخلة للشروع في الأشغال في الآجال المحددة لما توليه الدولة التونسية من أهمية لهذا المشروع باعتبار دوره في تأمين حق المواطن في العلاج وتكريسه للدور الاجتماعي للدولة.وتعتبر الوكالة الصينية مؤسسة عمومية متخصصة في إدارة مشاريع المساعدات الخارجية ومشاريع المرافقة الفنية الممولة من قبل الحكومة الصينية على غرار المستشفيات والمدارس والطرقات والجسور وغيرها من مشاريع البنية التحتية، و تُنفذ سنويًا ما يناهز عن 400 مشروع في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، وفق ذات المصدر.وللاشارة فقد صدر بالرائد الرسمي في ديسمبر 2024، أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل بين تونس والصين حول إنجاز مشروع مركز الأورام السرطانية بمستشفى قابس وينص الفصل الوحيد من هذا الامر "على المصادقة على تبادل الرسائل حول إنجاز مشروع مركز الأورام السرطانية بمستشفى قابس بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة ببكين بتاريخ 31 ماي 2024".ويأتي اصدار هذا الأمر في اطار اتمام الاستعدادات لإنجاز مركز معالجة الأمراض السرطانية بقابس الذي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة للجهة في 14 مارس 2021، وهو من المشاريع الصحية الهامة المبرمجة بالجهة بتمويل من الصين، بناء وتجهيزا وخُصص لإنجازه ميزانية تُقدر بـ 40 مليون دينار. وسيضم المركز وحدات للعلاج بالأشعة (العلاج الإشعاعي)، والعلاج الكيميائي، وصيدلية للأدوية الخصوصية.