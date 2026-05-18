بودربالة يلتقي أعضاء مجلسي باب بحر - سيدي البشير والعمران الأعلى

صعوبات عقارية ومشاغل تنموية





دعوات للعناية بالجانب البيئي والسياحي



لقاء مع أعضاء المجلس المحلي بالعمران الأعلى



استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الإثنين بقصر قصر باردو، أعضاء المجلس المحلي بـباب بحر - سيدي البشير، مرفوقين بالنائب عن الدائرة عادل البوسالمي، إلى جانب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات القضائية والهيئات الدستورية والوطنية.واستعرض أعضاء المجلس المحلي، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، أبرز الأنشطة والمساعي المبذولة لدفع التنمية بالجهة وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين حرصهم على إيصال مشاغل المواطنين مباشرة إلى السلطات المحلية والجهوية.كما طرحوا عددا من الإشكاليات التي تعيق تنفيذ مشاريعهم، خاصة المتعلقة بالعقارات غير المستغلة لإنجاز مشاريع صحية ورياضية وترفيهية، إضافة إلى صعوبات تطبيق قانون البنايات الآيلة للسقوط بسبب نقص فضاءات إيواء المتساكنين عند تنفيذ قرارات الإخلاء.وتطرق اللقاء أيضا إلى مشاغل تربوية وأمنية، من بينها غياب تأمين المؤسسات التربوية خلال الامتحانات الوطنية، إلى جانب تنامي ظاهرة المخدرات في صفوف التلاميذ والشباب.وأكد أعضاء المجلس المحلي أهمية دعم الجانب البيئي والسياحي للمنطقة، باعتبار تونس المدينة واجهة حضارية وتاريخية للبلاد، داعين إلى مزيد التنسيق مع مختلف الهياكل الرسمية لتحقيق المشاريع التنموية المقترحة.من جهته، عبّر إبراهيم بودربالة عن تقديره لدور المجالس المحلية في دعم العمل القاعدي وتعزيز العلاقة بين المواطن والدولة، معتبرا أنها تمثل قوة اقتراح ومتابعة للمشاريع التنموية.وأكد استعداد المؤسسة التشريعية لدعم عمل المجالس المحلية في إطار الدور الرقابي للبرلمان، داعيا إلى صياغة المقترحات والانشغالات بشكل عملي ورفعها إلى نواب الشعب للتفاعل معها عبر الآليات الرقابية المتاحة.وفي سياق متصل، التقى رئيس البرلمان ظهر اليوم أعضاء من المجلس المحلي بـالعمران الأعلى، مرفوقين بالنائب عن دائرة العمران - العمران الأعلى لطفي الهمامي.واستعرض أعضاء المجلس المحلي أبرز الإشكاليات التي تواجه الجهة، خاصة غياب بعض المرافق الإدارية الضرورية وصعوبات التواصل مع الهياكل المعنية.وشدد بودربالة خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك بين مختلف الأطراف للاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق التنمية المحلية، داعيا إلى استغلال الآليات الرقابية البرلمانية، من أسئلة كتابية وشفاهية، لنقل مشاغل الجهات إلى السلط المعنية.