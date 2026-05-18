إنقطاع مياه الشرب ببومهل والمنطقة الحضرية مرناق ابتداء من التاسعة من ليل الثلاثاء

أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، الإثنين،عن انقطاع مياه الشرب غدا، الثلاثاء، بجزء من منطقة بومهل وبالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها (العلاقة، الرسالة، زاوية مرناق)، وذلك بداية من الساعة التاسعة ليلا.ويأتي هذا الإنقطاع، وفق بلاغ صادر عن الشركة، في إطار تدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق، وبرمجة ربط الخزان الجديد بشالة سعة 2500 م مكعب بقناة التوزيع قطر 600 مم.وتتوقع شركة توزيع المياه استئناف التوزيع بصفة طبيعية، تدريجيا، إبتداء من الساعة السابعة صباحا من يوم، الإربعاء 20 ماي 2026، وذلك بعد استكمال أشغال الربط، التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.