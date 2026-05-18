وزارة الشؤون الثقافية تنعى الكاتب بلقاسم بن عمار الشابي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0b1fd131c474.79035348_jlfimgqhepnok.jpg>
نعت وزارة الشؤون الثقافية الشاعر والكاتب بلقاسم بن عمار الشابي الذي وافته المنية يوم أمس الأحد 17 ماي 2026.
هذا الكاتب الذي جمع بين الكتابة المسرحية والشعر والأعمال البحثية، ساهم في إثراء المدونة التونسية بمؤلفات هامة من بينها كتاب "التحريف والتوضيف في كتاب "الإسلام والحرية" (2014) و "البيئة الثقافية بتوزر زمن الشابي" (2009) و "ابن خلدون : لمحة عن حياته وآثاره" (2006).
كما كانت له إسهامات في كتابة النصوص المسرحية من بينها، مسرحية "هرب من الجرّ رستله في الداموس" من إنتاج جمعية المسرح الجريدي بتوزر التي تعود إلى سنوات الثمانين.

ويُعدّ الراحل من الأصوات الأدبية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي، حيث تميّز بأسلوبه العميق ولغته الراقية التي جمعت بين الأصالة والتجديد. وقد انشغل في كتاباته بقضايا الإنسان والمجتمع، معبّرًا عن هموم الناس وتطلّعاتهم، وساعيًا إلى ترسيخ قيم الجمال والحرية.
ترك الفقيد بصمة واضحة في مجالي الشعر والكتابة، وشارك في عديد التظاهرات والأنشطة الثقافية، وكان حضوره فاعلًا في الساحة الأدبية، بما عُرف عنه من التزام فكري وحسّ إبداعي مرهف.
