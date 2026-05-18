وكالة التحكم في الطاقة: نحو 2.7 مليون مكيف هواء في تونس وأكثر من نصف الأسر مجهزة بها

Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 15:07
      
كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بـالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عبد القادر بكوش، أن عدد مكيفات الهواء في تونس يبلغ حاليا نحو 2.7 مليون جهاز، مع امتلاك أكثر من 50 بالمائة من الأسر التونسية لهذه التجهيزات.

وأوضح بكوش، خلال ندوة حوارية نظمتها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بالعاصمة تحت عنوان “أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات من أجل بناء مستدام للغد؟”، أن هذا الانتشار الواسع لأجهزة التكييف يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية الوطنية خلال فترات الذروة الصيفية.


التكييف يستهلك نصف ذروة الكهرباء صيفا

وأشار المسؤول إلى أن أجهزة التكييف في القطاع السكني تستأثر وحدها بحوالي 50 بالمائة من ذروة الاستهلاك الكهربائي خلال فصل الصيف، مذكرا بأن ذروة الاستهلاك بلغت 4.8 جيغاواط خلال شهر جويلية 2024.


وأضاف أن الاستعمال المتزامن للمكيفات خلال فترات الحرارة المرتفعة يتسبب في ضغط كبير على المنظومة الكهربائية الوطنية.

أهداف استراتيجية الطاقة 2035

وفي السياق ذاته، استعرض بكوش أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق سنة 2035، والتي تهدف إلى:

* خفض كثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة بحلول سنة 2030
* رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة في أفق 2030

برامج وطنية للنجاعة الطاقية

كما تطرق إلى عدد من البرامج الوطنية في مجال النجاعة الطاقية، من بينها:

* برنامج استبدال 4 ملايين مصباح تقليدي بمصابيح “LED”
* برنامج “المسجد الإيكولوجي”
* مشاريع تجهيز المؤسسات العمومية بالطاقة الشمسية
* تحسين تجهيزات التكييف والكهرباء بالمؤسسات العمومية بهدف تقليص استهلاك الطاقة وخفض الفواتير الكهربائية.
