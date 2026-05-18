JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:17 Tunis

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: تسجيل 18 اعتداء على الصحفيين خلال شهر أفريل 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b767011c3f63.62565840_enjokpghqlimf.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 15:04 قراءة: 1 د, 43 ث
      
وثّقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عبر وحدة الرصد التابعة لها، 18 اعتداء استهدفت صحفيين ومصورين صحفيين خلال شهر أفريل 2026، وذلك من أصل 20 إشعارا تلقتها الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع الصحفيين.

وأظهر التقرير الشهري الصادر اليوم الإثنين عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، ارتفاعا لافتا في عدد الاعتداءات مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة، حيث ارتفع العدد من 6 اعتداءات خلال شهر مارس إلى 18 اعتداء خلال أفريل.


14 صحفيا تعرضوا للاعتداء

وبيّنت النقابة أن الاعتداءات طالت 14 صحفيا، من بينهم 8 صحفيات، وتوزعت على 12 مؤسسة إعلامية، شملت 7 مواقع إلكترونية و4 إذاعات وقناة تلفزية، إضافة إلى مؤسسة إعلامية أجنبية.


وتنوعت طبيعة الاعتداءات بين:

* 6 حملات تحريض
* 5 حالات مضايقة
* حالتي تتبع قضائي
* حالتي حجب معلومات
* حالتي منع من العمل
* حالة احتجاز تعسفي

كما تم تسجيل 12 حالة اعتداء في الفضاء الواقعي مقابل 6 حالات على منصات التواصل الاجتماعي.

أغلب الاعتداءات في ولاية تونس

وأشار التقرير إلى أن 13 حالة اعتداء سجلت بولاية تونس، مقابل حالة واحدة بكل من المنستير وسوسة ونابل وبنزرت، إضافة إلى حالة واحدة خارج البلاد.

دعوات للشفافية وحماية الصحفيين

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة إلى الإسناد الفوري لبطاقات الاعتماد والتراخيص الخاصة بوسائل الإعلام الدولية، ودعم أعمال اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف.

كما طالبت باعتماد مبدأ النشر التلقائي للتقارير المالية والدراسات الصادرة عن الإدارات العمومية، بما يضمن حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.

وأكدت النقابة ضرورة مراجعة المناشير المنظمة للاتصال الحكومي واعتماد مبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع وسائل الإعلام.


وفي توصياتها، دعت النقابة الجهات القضائية إلى التحرك التلقائي ضد حملات التحريض التي تستهدف الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي، ومراجعة الأحكام السالبة للحرية الصادرة ضد صحفيين، مع إيقاف الإحالات القضائية خارج إطار المرسوم 115.

كما طالبت وزارة الداخلية التونسية بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، وتوضيح أن التصوير في الفضاءات العامة بالنسبة للصحفيين لا يخضع لترخيص مسبق، باستثناء المنشآت العسكرية وقاعات المحاكم.

ودعت كذلك مجلس نواب الشعب إلى التسريع في النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام، وخاصة مشروع تعديل المرسوم 54، ومشاريع القوانين الخاصة بالتربية على وسائل الإعلام وتنظيم الاتصال السمعي البصري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329532

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 ماي 2026 | 1 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:24
16:05
12:23
05:09
03:26
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
26°-15
28°-15
25°-16
27°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/05)     2372,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>