توقيع إتفاقيّة شراكة صحيّة بين وزارة الصحة التونسية ونظيرتها الروسيّة

وقع وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع نظيره الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف، والتي تنعقد من 18 إلى 23 ماي الجاري.ويركز برنامج التعاون بالخصوص على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النووي والبحث العلمي، والابتكار في الصحة إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجامعية في البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.وأكد الجانبان أن هذا التعاون "لا يهم تونس وروسيا فقط، بل يمكن أن يتحوّل إلى منصة شراكة تخدم أيضا القارة الإفريقية، خاصة من خلال دعم التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير المشاريع الصحية المشتركة".وأعرب وزير الصحة الروسي عن تقديره للكفاءات الطبية التونسية ولمكانة تونس الصحية والعلمية في المنطقة، مؤكّدا استعداد بلاده لتوسيع التعاون ودعم مشاريع مهمّة مشتركة.كما وجّه بالمناسبة دعوة رسمية إلى وزير الصحة التونسي لزيارة روسيا لمواصلة دفع هذا التعاون الصحّى.