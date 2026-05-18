قبلي: قافلة طبية وجراحية متعددة الاختصاصات تتمكن من إجراء أول عمليات دقيقة تحت التخدير العام بالجهة

تمكنت قافلة طبية وجراحية متعددة الاختصاصات نظّمتها جمعية "APS LIFE" بولاية قبلي، تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بقبلي والجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى وقسم جراحة القلب والشرايين بـ مستشفى الرابطة، من تأمين جملة من الخدمات الصحية والجراحية لفائدة عدد من أهالي الجهة.وشملت القافلة تنظيم عيادات طبية مختصة في أمراض الكلى، وطب الأطفال، وجراحة الأطفال، وطب النساء، والطب العام، إلى جانب تنفيذ حملات تقصّي للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وذلك في إطار دعم الخدمات الوقائية وتقريب الرعاية الصحية من المواطنين بالمناطق الداخلية.كما مكنت هذه المبادرة من إنجاز 11 تدخلا جراحيا لإحداث مداخل وعائية لفائدة مرضى القصور الكلوي المحتاجين إلى التصفية الدموية، بما من شأنه تحسين ظروف العلاج والتكفل الصحي بهذه الفئة من المرضى.وشهدت القافلة حدثا طبيا وصف بغير المسبوق على مستوى الجهة، تمثل في إجراء ثلاث عمليات جراحية دقيقة تحت التخدير العام لأول مرة بولاية قبلي، في خطوة اعتبرها المشرفون دعما لقدرات المؤسسات الصحية الجهوية وتعزيزا لتكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات العلاجية المتخصصة.وأكد المنظمون أن هذه المبادرة تبرز أهمية التعاون بين الهياكل الصحية العمومية ومكونات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية بالمناطق الداخلية، وترسيخ مبدأ الحق في الصحة لكافة المواطنين.