يوم تكويني وحملة تحسيسية حول " الكيس المائي " يوم 21 ماي 2026 بالمستشفى المحلي بفرنانة من ولاية جندوبة

ينظم المستشفى المحلي بفرنانة من ولاية جندوبة بالشراكة مع مدرسة علوم التمريض بالجهة، يوما تكوينيا وحملة تحسيسية حول "الكيس المائي"، يوم الخميس 21 ماي الجاري، وذلك بمناسبة عيد الاضحى المباركويهدف هذا اليوم الذي يأتي تحت شعار "عيد آمن....فلنحمِ عائلاتنا من الأكياس المائية " الى تعزيز قدرات مهني الصحة للخط الأول وتطوير مهاراتهم في التقصي والتوعية للحد من انتشار هذا المرضويتضمن البرنامج ورشات تكوينية علمية يؤثثها أساتذة خبراء في المجال من كلية الطب بتونس وعن القسم الجامعي لجراحة الجهاز الهضمي والأمعاء بالمستشفى الجهوي بجندوبةوتتمحور المداخلات العلمية حول "علم الأوبئة والوقاية من الأكياس المائية " و"الأكياس المائية في الكبد وطرق العلاج" الى جانب " المضاعفات الجراحية للأكياس المائية في الكبد" و" الأكياس المائية في الرئة..العلاج الصدري"مرض الكيس المائي هوعبارة عن ورم يتكون في أنسجة الجسم من الأحشاء والكبد والرئتين ويصيب في بعض الحالات أعضاء أخرى مثل المخ والقلب والكلى. يتمثل في كيس مملوء بسائل يشبه الماء تسبح فيه جراثيم عبارة عن طفيليات. ويعد من بين الامراض الخطيرة التي تصيب الانسان والحيوان وتظهرعلاماته بعد سنوات من العدوى وليس له أي علاج سواء الجراحة