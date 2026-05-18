JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:30 Tunis

يوم تكويني وحملة تحسيسية حول " الكيس المائي " يوم 21 ماي 2026 بالمستشفى المحلي بفرنانة من ولاية جندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0b0cc567b873.96056471_jflniompqhgek.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 18:35 قراءة: 0 د, 52 ث
      
ينظم المستشفى المحلي بفرنانة من ولاية جندوبة بالشراكة مع مدرسة علوم التمريض بالجهة، يوما تكوينيا وحملة تحسيسية حول "الكيس المائي"، يوم الخميس 21 ماي الجاري، وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك

ويهدف هذا اليوم الذي يأتي تحت شعار "عيد آمن....فلنحمِ عائلاتنا من الأكياس المائية " الى تعزيز قدرات مهني الصحة للخط الأول وتطوير مهاراتهم في التقصي والتوعية للحد من انتشار هذا المرض


ويتضمن البرنامج ورشات تكوينية علمية يؤثثها أساتذة خبراء في المجال من كلية الطب بتونس وعن القسم الجامعي لجراحة الجهاز الهضمي والأمعاء بالمستشفى الجهوي بجندوبة


وتتمحور المداخلات العلمية حول "علم الأوبئة والوقاية من الأكياس المائية " و"الأكياس المائية في الكبد وطرق العلاج" الى جانب " المضاعفات الجراحية للأكياس المائية في الكبد" و" الأكياس المائية في الرئة..العلاج الصدري"

مرض الكيس المائي هوعبارة عن ورم يتكون في أنسجة الجسم من الأحشاء والكبد والرئتين ويصيب في بعض الحالات أعضاء أخرى مثل المخ والقلب والكلى. يتمثل في كيس مملوء بسائل يشبه الماء تسبح فيه جراثيم عبارة عن طفيليات. ويعد من بين الامراض الخطيرة التي تصيب الانسان والحيوان وتظهرعلاماته بعد سنوات من العدوى وليس له أي علاج سواء الجراحة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329525

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 ماي 2026 | 1 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:24
16:05
12:23
05:09
03:26
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet24°
19° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
26°-15
28°-15
25°-16
27°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/05)     2372,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>