المنتخب التونسي للاواسط يلاقي نظيره الالماني يوم 26 ماي الجاري برادس

Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 13:48
      
يلاقي المنتخب الوطني التونسي للاواسط لكرة القدم (اقل من 20 سنة) نظيره الألماني وديا بملعب حمادي العقربي برادس يوم الثلاثاء 26 ماي الجاري انطلاقا من الساعة السادسة والنصف مساء (18.30)، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء عضو الجامعة التونسية لكرة القدم المكلف بمنتخب الاواسط معز النايلي اليوم الاثنين.

وأضاف النايلي ان هذا الاختبار الودي يتنزّل في اطار تحضيرات أبناء المدرب الوطني نبيل الطرابلسي لدورة شمال افريقيا التي ستقام بمصر من 21 سبتمبر الى 6 اكتوبر 2026، والتي ستكون محطّة تأهيلية لنهائيات كأس امم افريقيا المنتظر ان تقام في مارس 2027 بغانا.


وبيّن العضو الجامعي انه تم توجيه الدعوة لأربعة وعشرين لاعبا لمواجهة المانيا، منهم ثمانية لاعبين ينشطون خارج حدود الوطن، بالاضافة الى ستة عشر عنصرا من الناشطين في البطولة المحلية.


وختم النايلي ان بداية الشهر القادم سيشهد اقامة مباراتين وديتين يومي 4 جوان و6 جوان القادم، في انتظار تأكيد هوية المنافسين، مشيرا انه على الارجح ان يتبارى زملاء سليم بوعسكر ضد كل من كوت ديفوار والبينين تواليا، على ان يحتضن الملعب الاولمبي بسوسة المباراتين الوديتين في انتظار التأكيد.
