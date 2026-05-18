برنامج نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد 2025-2026

أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن برنامج مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد 2025-2026، المقرر إجراؤهما يومي الجمعة 22 والسبت 23 ماي الجاري.بـالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء:* النادي الإفريقي – الترجي الرياضي التونسيبـقاعة ساقية الزيت انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر:* نادي ساقية الزيت – جمعية الحمامات