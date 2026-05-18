JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:17 Tunis

برنامج نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 13:42 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن برنامج مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد 2025-2026، المقرر إجراؤهما يومي الجمعة 22 والسبت 23 ماي الجاري.

الجمعة 22 ماي 2026

بـالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء:

* النادي الإفريقي – الترجي الرياضي التونسي


السبت 23 ماي 2026

بـقاعة ساقية الزيت انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر:

* نادي ساقية الزيت – جمعية الحمامات
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329522

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 ماي 2026 | 1 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:24
16:05
12:23
05:09
03:26
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
26°-15
28°-15
25°-16
27°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/05)     2372,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>