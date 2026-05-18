JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:44 Tunis

مستودعات الحجز البلدي ...اقرار تخفيض بنسبة 70 بالمائة في معاليم التسوية لفائدة مالكي المنقولات والعربات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0afb876bd867.37933454_pelmnjifohqkg.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 12:42 قراءة: 1 د, 26 ث
      
شرعت المصالح البلدية في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية (عدد 12 بتاريخ 6 ماي 2026)، والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026.

وتضمن الفصل 82 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2026 أحكاما استثنائية تهدف الى الحط الجزئي في مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز بالنسبة

إلى كل عملية تسوية تتم قبل 31 ديسمبر 2027.

ويمنح هذا المنشور امتيازات مالية " هامة واستثنائية " لمالكي العربات والمنقولات، تهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط على مستودعات الحجز والإيداع التي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى، وتفادي الاهتراء المادي وتراجع القيمة المالية للمحجوزات المودعة لمدد طويلة


-حوافز مالية وتخفيضات هامة

تتمثل أبرز مقتضيات إجراءات التسوية في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي، مقابل التخلي آلياً عن الـ 70% المتبقية، شريطة إتمام العملية قبل موفى ديسمبر 2027.

-نطاق التطبيق والشروط القانونية

أوضح المنشور، أن هذه الأحكام تشمل جميع المنقولات (عربات، قوارب، حيوانات، وبضائع) المحجوزة أو المودعة إلى حدود تاريخ 12 ديسمبر 2025.

وتتوزع الإجراءات بين المحجوزات البلدية التي تسوى بالدفع المباشر، والمنقولات المودعة بقرار أمني أو قضائي والتي يشترط لتسويتها الاستظهار بما يفيد "رفع اليد" قانونا.

-الآجال والتبسيط الإجرائي

حدد المنشور المشترك، يوم 31 ديسمبر 2027 كأجل أقصى للانتفاع بهذه الإجراءات وأقر صيغاً مبسطة للتنفيذ، حيث تتولى البلديات تطبيق مقتضيات الفصل 82 مباشرة دون الخضوع لإجراءات التخفيض التقليدية أو اشتراط مصادقة الوالي، وذلك لضمان سرعة إخلاء المستودعات المكتظة.

ودعت السلطات المركزية السادة الولاة والكتاب العامين للبلديات إلى الحرص على تعميم هذه الإجراءات والتقيد بها، بما يساهم في إحكام التصرف في الرصيد العقاري للمستودعات وتثمين المحجوزات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329519

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 ماي 2026 | 1 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:24
16:05
12:23
05:09
03:26
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
26°-13
28°-15
26°-16
27°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/05)     2372,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>