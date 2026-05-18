سليانة: تنظيم يوم إعلامي حول المدرسة الحقلية في الفلاحة الإيكولوجية

نظّمت الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة اليوم الاثنين بمقر الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، يوما إعلاميا حول المدرسة الحقلية في الفلاحة الإيكولوجية وذلك في إطار الإحتفال بالعيد الوطني للفلاحة.وبيّن المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى كريم أولاد صغير في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مايقارب 8 فلاحين بمعتمدية سليانة الجنوبية يقبلون على تعاطي الفلاحة الإيكولوجية في إطار مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية ويعتمدون ممارسات سليمة ترتكز أساسا على الزراعات العلفية والتداول الزراعي والخلطات العلفية والبقوليات العلفية.وأضاف أن هذه الزراعات تشهد إقبالا هاما من قبل عدد من الفلاحين بالجهة لمجابهة التغيرات المناخية بهدف تحسين التربة وظهور الحشرات النافعة (الدعسوقة) ودعا بالمناسبة الفلاحين إلى التقليص من إستعمال المبيدات الحشرية وإستبدالها بمبيدات عضوية.من جهته أفاد الفلاح صالح الجبالي صحفية "وات"، بأن الإقبال على زراعة التريتكال (هجين من الشعير والقمح) حقق نتائج هامة رغم أنها زراعة بعلية في ظل التغيرات المناخية، وأكد أنه يعتمد ممارسات من شأنها أن توفر إنتاجا وفيرا بما فيها الولوج إلى إستصلاح الأراضي الزراعية والتداول الزراعي.