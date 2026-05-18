JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:30 Tunis

سليانة: تنظيم يوم إعلامي حول المدرسة الحقلية في الفلاحة الإيكولوجية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 19:07 قراءة: 0 د, 50 ث
      
نظّمت الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة اليوم الاثنين بمقر الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، يوما إعلاميا حول المدرسة الحقلية في الفلاحة الإيكولوجية وذلك في إطار الإحتفال بالعيد الوطني للفلاحة.

وبيّن المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى كريم أولاد صغير في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مايقارب 8 فلاحين بمعتمدية سليانة الجنوبية يقبلون على تعاطي الفلاحة الإيكولوجية في إطار مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية ويعتمدون ممارسات سليمة ترتكز أساسا على الزراعات العلفية والتداول الزراعي والخلطات العلفية والبقوليات العلفية. 


وأضاف أن هذه الزراعات تشهد إقبالا هاما من قبل عدد من الفلاحين بالجهة لمجابهة التغيرات المناخية بهدف تحسين التربة وظهور الحشرات النافعة (الدعسوقة) ودعا بالمناسبة الفلاحين إلى التقليص من إستعمال المبيدات الحشرية وإستبدالها بمبيدات عضوية.


من جهته أفاد الفلاح صالح الجبالي صحفية "وات"، بأن الإقبال على زراعة التريتكال (هجين من الشعير والقمح) حقق نتائج هامة رغم أنها زراعة بعلية في ظل التغيرات المناخية، وأكد أنه يعتمد ممارسات من شأنها أن توفر إنتاجا وفيرا بما فيها الولوج إلى إستصلاح الأراضي الزراعية والتداول الزراعي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329517

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 ماي 2026 | 1 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:24
16:05
12:23
05:09
03:26
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet24°
19° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
26°-15
28°-15
25°-16
27°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/05)     2372,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>