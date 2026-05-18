عجز الميزان التجاري الطاقي يسجل شبه استقرار الى موفى مارس 2026

Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 12:32
      
أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم بأن عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس سجل إلى موفى شهر مارس 2026 شبه استقرار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المرصد، في نشرية الطاقة لشهر مارس 2026 الصادرة اليوم الإثنين، أن عجز الميزان التجاري الطاقي بلغ 2969 مليون دينار مقابل 2983 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.


كما أظهرت المؤشرات أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات لم تتجاوز 18 بالمائة إلى موفى مارس 2026.


ارتفاع الصادرات الطاقية

وأشار المرصد إلى أن قيمة الصادرات الطاقية سجلت ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بموفى مارس 2025، بالتوازي مع ارتفاع الواردات بنسبة 3 بالمائة خلال نفس الفترة.

ويعكس هذا التطور تحسنا نسبيا في قيمة الصادرات، رغم استمرار الضغط الذي تمثله الواردات الطاقية على الميزان التجاري.
