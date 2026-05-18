وزارة العدل: تحركات هيئة المحامين لا تأثير لها على سير مرفق العدالة

وأوضحت في بلاغ توجهت به إلى عموم المتقاضين اليوم ، أنّ سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الادارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لايصال الحقوق الى اصحابها وتفاديا للأضرار بمصالح المتقاضي.وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد استأنف يوم 11 ماي الجاري، إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 ماي ،وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن المقدّم يوم 10 جوان القادم بالمحكمة.بدوره قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية انعقدت يوم الأربعاء الماضي (13 ماي ) الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، تشمل إضرابات عامة جهوية وإضرابا عاما وطنيا حضوريا، إضافة إلى حمل الشارة الحمراء انطلاقا من اليوم الإثنين 18 ماي الجاري، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين.