JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:43 Tunis

وزارة العدل: تحركات هيئة المحامين لا تأثير لها على سير مرفق العدالة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65676f09cb7834.25391274_kehlomqgipjfn.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 12:26 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أفادت وزارة العدل ، اليوم الإثنين ، بأن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزام القيام بتحركات وامتناع عن تقديم الخدمات في علاقتهم بحرفائهم ،لا تأثير له على سير مرفق العدالة.

وأوضحت في بلاغ توجهت به إلى عموم المتقاضين اليوم ، أنّ سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الادارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لايصال الحقوق الى اصحابها وتفاديا للأضرار بمصالح المتقاضي.


وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد استأنف يوم 11 ماي الجاري، إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 ماي ،وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن المقدّم يوم 10 جوان القادم بالمحكمة.


بدوره قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية انعقدت يوم الأربعاء الماضي (13 ماي ) الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، تشمل إضرابات عامة جهوية وإضرابا عاما وطنيا حضوريا، إضافة إلى حمل الشارة الحمراء انطلاقا من اليوم الإثنين 18 ماي الجاري، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329514

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 ماي 2026 | 1 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:24
16:05
12:23
05:09
03:26
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
26°-13
28°-15
26°-16
27°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/05)     2372,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>