JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:43 Tunis

تونس تستعد لاحتضان الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية في نوفمبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0ae2cb2a24f7.47288775_ihnqfolpemjgk.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 13:17 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يستعد المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتنظيم الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية "(سابري)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 نوفمبر 2026 بقصر المعارض بالكرم.

ويُنتظر، أن يشكل هذا الموعد الاقتصادي البارز منصة استراتيجية دولية تجمع أبرز الفاعلين في المنظومة الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ودعم التحول الصناعي في تونس.


ويركز الصالون في نسخته الجديدة على أربعة محاور أساسية هي الحلول ذات القيمة المضافة العالية، التميز الصناعي، الشراكات الموثوقة، والتحول الرقمي والتقني للمؤسسات.


ويهدف "الصالون " إلى تقديم استجابات ملموسة لاحتياجات المؤسسات الصناعية في مجالات الصيانة والمعدات والخدمات الفنية المتطورة، مما يجعله فضاءً ملائماً لربط علاقات شراكة بين المزودين والفاعلين
الاقتصاديين المحليين والدوليين.

كما يسعى المنظمون، من خلال هذه الدورة إلى مرافقة النسيج الصناعي الوطني في مسار الانتقال نحو "صناعة المستقبل"، عبر استعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية والحلول الذكية التي تضمن استدامة الأداء
الصناعي وتطوير سلاسل القيمة في قطاعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329510

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 ماي 2026 | 1 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:24
16:05
12:23
05:09
03:26
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
26°-13
28°-15
26°-16
27°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/05)     2372,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>