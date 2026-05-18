تونس تستعد لاحتضان الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية في نوفمبر القادم

تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يستعد المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتنظيم الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية "(سابري)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 نوفمبر 2026 بقصر المعارض بالكرم.ويُنتظر، أن يشكل هذا الموعد الاقتصادي البارز منصة استراتيجية دولية تجمع أبرز الفاعلين في المنظومة الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ودعم التحول الصناعي في تونس.ويركز الصالون في نسخته الجديدة على أربعة محاور أساسية هي الحلول ذات القيمة المضافة العالية، التميز الصناعي، الشراكات الموثوقة، والتحول الرقمي والتقني للمؤسسات.ويهدف "الصالون " إلى تقديم استجابات ملموسة لاحتياجات المؤسسات الصناعية في مجالات الصيانة والمعدات والخدمات الفنية المتطورة، مما يجعله فضاءً ملائماً لربط علاقات شراكة بين المزودين والفاعلينالاقتصاديين المحليين والدوليين.كما يسعى المنظمون، من خلال هذه الدورة إلى مرافقة النسيج الصناعي الوطني في مسار الانتقال نحو "صناعة المستقبل"، عبر استعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية والحلول الذكية التي تضمن استدامة الأداءالصناعي وتطوير سلاسل القيمة في قطاعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك.