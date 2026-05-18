ملتقى علمي وطني حول "المياه...التغيرات المناخية والتنمية الترابية في تونس ..الصمود واستاتيجيات التكيف" يومي 2و 3 ديسمبر 2026 بتونس العاصمة

ينظم مخبر الحوكمة والتنمية الترابية بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس، الملتقى الوطني حول " المياه ..التغيرات المناخية والتنمية الترابية في تونس...الصمود واستراتيجيات التكيف" وذلك يومي 2 و3 ديسمبر المقبل بتونس العاصمةويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية على الموارد المائية والتنمية الترابيةويمثل هذا الملتقى فضاءا علميا يجمع ثلة من الباحثين والمختصين والمهتمين بالشأن المائي في تونس في المجال لتبادل الخبرات وطرح الحلول وتعزيز آليات الصمود والتكيف في تونسويهدف الحدث إلى توفير فضاء أكاديمي للباحثين والخبراء لتبادل الرؤى وطرح حلول مبتكرة تسهم في رسم سياسات ناجعة لمجابهة الأزمة المائية وتأمين الأمن الغذائي والمائي للأجيال القادمةويتضمن البرنامج مداخلات علمية حول الإدارة المستدامة للموارد المائية ومناقشة التحديات الهيكلية وتراجع حصة الفرد من المياه في تونس وتأثيرات التغير المناخي من خلال دراسة ظاهرة ندرة المياهفضلا عن الحلول الكفيلة لموجات الجفاف واستراتيجيات التكيف عبر تطوير آليات الصمود للقطاعات الحيوية لاسيما الفلاحة وتوفير مياه الشرب.يذكر، أن الخبير في شؤون المياه، عبد الله الرابحي، كان قد أكد في تصريح لاحدى الاذاعات الخاصة، أن الوضعية المائية في تونس تُعدّ إيجابية عموماً، مشيراً إلى أن نسبة امتلاء السدود تجاوزت 50 بالمائةوأضاف، في سياق متصل، أن كميات الأمطار المسجلة خلال الفترة الأخيرة كانت في المجمل طيبة وشملت أغلب مناطق البلاد، وهو ما سينعكس إيجاباً على الزراعات الكبرى، خاصة إنتاج الحبوب والزياتين والأعلافوشدد على أهمية ترشيد استهلاك المياه وتعزيز حوكمة القطاع عبر تنظيم مختلف الأطراف المتدخلة، مؤكداً في هذا الإطار على ضرورة تحديد الأولويات، خاصة من خلال تنقيح مجلة المياه، وتوفير إرادة قوية لدفع الاستثمارات، إضافة إلى مراجعة بعض الخيارات الحالية والبحث عن حلول اقتصادية مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية.