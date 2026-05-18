مركز النهوض بالصادرات ينظم المشاركة التونسية في الصالون الدولي للبناء بالمغرب في أواخر نوفمبر المقبل

Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 14:12
      
ينظم مركز النهوض بالصادرات، بالتعاون مع مكتبه بالدار البيضاء، المشاركة التونسية في فعاليات الدورة العشرين الصالون الدولي للبناء التي ستحتضنها مدينة الجديدة المغربية (مركز المعارض محمد السادس)، من 25 إلى 29 نوفمبر 2026.

وتندرج إقامة هذا الجناح الوطني في إطار برنامج التظاهرات التجارية بالخارج لعام 2026، الرامي إلى معاضدة الدبلوماسية الاقتصادية، وتطوير الصادرات التونسية، وتمكين المؤسسات الوطنية من التموقع في الأسواق المغاربية والإفريقية الواعدة.


ويشكّل المعرض " وفق بلاغ صادر عن المركز الذي يحتفي هذا العام بأربعين عامًا على إطلاقه، أحد أبرز المواعيد المهنية الثنائية في قطاعات البناء، والتشييد، والبعث العقاري، والديكور؛ حيث يتوقع المنظمون مشاركة زهاء 600 عارض دولي، واستقطاب أكثر من 200 ألف زائر مهني يمثلون 50 دولة من إفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، مما يتيح للمؤسسات التونسية منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية واستكشاف فرص الاستثمار.


ودعا المركز، المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة إلى تقديم طلباتها وجوبًا عبر المنصة الإلكترونية "E-CEPEX" في أجل أقصاه 5 جوان 2026، مبيّنًا أن معالجة الملفات وإسناد المواقع سيخضعان لقاعدة "الأولوية بحسب أسبقية الخلاص".
