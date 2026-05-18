معز الشرقي يواجه برنار طوميتش في تصفيات رولان غاروس 2026 وعزيز دوقاز يلاقي فيليكس جيل

Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 10:31
      
يستهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي، المصنف 138 عالميا، اليوم الإثنين، مشاركته في الدور التمهيدي الأول لبطولة رولان غاروس 2026 بمواجهة الأسترالي برنار طوميتش المصنف 195 عالميا.

ومن جانبه، يواجه لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز، المصنف 666 عالميا، غدا الثلاثاء، البريطاني فيليكس جيل المصنف 237 عالميا، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول.


وتقام بطولة رولان غاروس 2026، ثاني البطولات الأربع الكبرى “غراند سلام”، من 18 ماي الجاري إلى 7 جوان المقبل على الملاعب الترابية في باريس.
