جمعية حماية الحيوانات بتونس تدعو إلى وقفة أمام البرلمان للمطالبة بوقف قنص الكلاب السائبة

دعت جمعية حماية الحيوانات بتونس إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 23 ماي الجاري، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام مقر مجلس نواب الشعب، تحت شعار "لقّح.. عقّم.. ما تقتلش"، وذلك للمطالبة بوقف عمليات قتل وقنص الكلاب السائبة في الشوارع والدعوة إلى اعتماد حلول انسانية كالتعقيم والتلقيح.وقالت الجمعية، اليوم الاثنين في بلاغ على صفحتها على فيسبوك، إن هذه التحركات تهدف إلى إيصال صوت المدافعين عن الرفق بالحيوان، والدفع نحو اعتماد سياسات تقوم على التعقيم والتلقيح وحماية الحيوانات السائبة، وخاصة الكلاب، بدل اللجوء إلى القنص. كما شددت على أهمية نشر ثقافة الرفق بالحيوان عبر برامج تحسيسية وتوعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع.ويأتي هذا التحرّك في سياق تواصل الجدل بشأن ملف الحيوانات السائبة في تونس، خاصة مع استمرار المطالب الحقوقية بتطوير الإطار القانوني المنظم لحمايتها. وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد استقبل، خلال شهر فيفري الماضي، عددا من ممثلي جمعية الرحمة للرفق بالحيوان، حيث تم التطرق إلى واقع حماية الحيوانات وسبل تطوير التشريعات ذات العلاقة.وأكد ممثلو الجمعية، خلال ذلك اللقاء، على ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، مع الدعوة إلى التسريع في النظر في مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوان، المعروض على مجلس نواب الشعب.يُذكر أن عددا من النواب كانوا قد تقدموا، بتاريخ 23 جويلية 2024، بمقترح قانون عدد 66 لسنة 2024 يتعلق بحماية الحيوان، وقد تعهدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمتابعته، مع طلب إبداء الرأي من كل من لجنة التشريع العام ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، إلا أن المشروع لم يُعرض بعد للنقاش داخل البرلمان.ويتضمن مشروع القانون 111 فصلا، من بينها أحكام تتعلق بالتعامل مع الكلاب السائبة، حيث تنصص تلك الأحكام على منع أي جهة بما فيها البلديات من قنص هذه الحيوانات، كما نصصت على إيوائها داخل مراكز مخصصة بعد اتخاذ التدابير اللازمة، مع توفير العلاج للحيوانات المصابة أو المريضة.ولا يجيز مشروع هذا القانون قنص الحيوان إلا في حالات استثنائية تمثل فيها تهديدا مباشرا للسلامة الجسدية للأشخاص. كما ينصص مشروع هذا القانون على إنشاء مراكز للإيواء والتعقيم والتلقيح، مع إمكانية إسناد مهام هذه المراكز إلى مؤسسات خاصة أو جمعيات مختصة في رعاية وحماية الحيوان.