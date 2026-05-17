66125 مترشحا يجتازون مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026

انتظمت يوم الأحد، المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026، بمشاركة 66125 مترشحًا ومترشحة من مختلف الاختصاصات، تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية الـ26، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14  اختصاصا.

وتابع وزير التربية نور الدين النوري، صباح اليوم، مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة وواكبها ميدانيًا بعدد من مراكز الاختبارات التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية.


وتم توزيع الإطارات المركزية والجهوية على مختلف مراكز الاختبارات والمعاهد المرجعية لمتابعة حسن سير هذه المناظرة والوقوف على مدى احترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة، لضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.


وستمكن هذه المناظرة الناجحين من الالتحاق بمراكز عملهم مع العودة المدرسية المقبلة، باعتبارها مناظرة انتداب مباشر، دون المرور بمرحلة التكوين المشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار البيداغوجي وتلبية حاجيات المؤسسات التربوية في الآجال المطلوبة.
وتم، حسب البلاغ،  اعتماد نفس البروتوكولات التنظيمية واللوجستية المعتمدة في الامتحانات الوطنية، و تأمين مختلف مراحل العملية لهذه المناظرة بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، بداية من نقل المواضيع إلى مراكز الاختبار وصولًا إلى تجميع تحارير المترشحين وتأمينها، مع توفير الإسناد اللوجستي اللازم بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار مكافحة كل أشكال الغش وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، أشرف إطار التفقد البيداغوجي على إعداد الاختبارات وفق صيغتين مختلفتين داخل القاعة الواحدة، إلى جانب اعتماد آليات حديثة لحماية سرية الهوية أثناء التصحيح، تعتمد على تعويض أسماء المترشحين بمنظومة ترميز إلكتروني تعتمد لصوقات رمز الاستجابة السريعة الـQR Code.
 
الأحد 17 ماي 2026 | 30 ذو القعدة 1447
