في اليوم العالمي للمتاحف، الدخول مجاني يوم الاثنين لجميع المواقع الأثرية والمتاحف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65024228710815.83793254_eklqohmpifnjg.jpg>

أفادت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية، بأنّ الدخول لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر للوكالة، سيكون مجانيا يوم الاثنين 18 ماي 2026، الموافق لليوم العالمي للمتاحف.

وأضافت وكالة إحياء التراث في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يتمتع به المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.

وذكرت الوكالة بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول كل أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، والعطل الرسميّة.