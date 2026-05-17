انطلاق بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة بداية من الإثنين 18 ماي

الأسعار المرجعية للأضاحي



أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أن عمليات بيع أضاحي العيد بالنقاط المنظمة ستنطلق بداية من يوم الإثنين 18 ماي 2026.وأوضح المجمع، في بلاغ صادر عنه، أنه تم، عقب جلسات عمل انعقدت في إطار الاستعداد لـعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية، الاتفاق على اعتماد أسعار مرجعية بنقطتي البيع المنظمتين بكل من منطقة السعيدة التابعة لولاية منوبة، ومعتمدية رادس بولاية بن عروس، وذلك بالتنسيق مع المصالح التابعة لـوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية.* الأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كلغ: 27 دينارا للكلغ الحي* الأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كلغ: 25.8 دينارا للكلغ الحي* الأضاحي التي يفوق وزنها 65 كلغ: 23.8 دينارا للكلغ الحيودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث المواطنين على اقتناء الأضاحي من النقاط الخاضعة للمراقبة حفاظا على شروط السلامة والشفافية في الأسعار.