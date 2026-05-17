JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:35 Tunis

بن عروس: تقديم مشروع "محطة الفنون" بمرناق والتعريف بأهدافه وأبعاده كاختيار محلي لمشروع شوارع المدن المبدعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 20:31 قراءة: 1 د, 25 ث
      
احتضنت دار الثقافة بمرناق من ولاية بن عروس، يوم الأحد، فعاليات تقديم مشروع "محطة الفنون" والتعريف بأبعاده وأهدافه، بعد اختيار محطة النقل بمرناق كتجلٍّ محلي  لمشروع "شوارع المدن المبدعة" الذي تشرف عليه الادارة العامة للعمل الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.
وأفاد مدير دار الثقافة بمرناق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المشروع الذي تم تقديمه وعرضه اليوم أمام مبدعي الجهة، والناشطين في الحقل الجمعياتي، وعموم الحاضرين، يهدف في مرحلته الأولى الى تشريك المواطنين والمجتمع المدني والشباب المحلي المبدع، وتحفيزهم للمشاركة في تجميل الفضاء العام ودعم فنون الشارع.


ومحطة الفنون بمرناق مشروع ثقافي يسعى لتثمين التراث المحلي لمدينة مرناق عن طريق  اعتماد محامل فنية ذات بعد جمالي في محطة النقل، وابراز خصوصية المنطقة ورموزها التراثية وكل ما يميز هذه المدينة على غرار بقية المناطق المجاورة.
وهو مشروع يهدف، وفق ذات المصدر، إلى نشر ثقافة المحافظة على البيئة والملك العام، والى خلق ديناميكية ثقافية وتنموية محلية تشاركية، وإبراز الطاقات الفنية والإبداعية الشبابية بمدينة مرناق و خارجها، و تشريك الفنانين المحليين في المشروع.
وقد وقع الاختيار على محطة النقل بمرناق لموقعها في قلب المدينة، ولكونها فضاء عموميا يستقطب كل الوافدين اليها، ويمثل نقطة الوصل مع كل الاحياء والعمادات والمدن والقرى بالجهة.

 وتم خلال هذا اللقاء عرض تجارب ملهمة من مناطق أخرى سواء محليا او دوليا، تبنت مشاريع مماثلة وقامت بإنجاز تصوراتها في فضاءات شبيهة أحدثت ديناميكية ثقافية مميزة على مستوى المناطق الحاضنة.
وستلي هذا اللقاء، وفق نفس المصدر/ محطة أخرى خلال الأسبوع القادم وتركيز ورشات تفكير  حول  أعمال فنية تستلهم مفاهيم جمالية المدن والهوية الثقافية والذاكرة، وحول الوعي البيئي والمحافظة على الملك العام، هذا الى جانب اليات الاستدامة للمشروع والتسويق له، وذلك قبل انجاز محطة أخرى مشابهة  تحت عنوان  مختبرات الابداع ستتم فيها دعوة الشبان المبدعين لتقديم تعبيرات وأفكار فنية قابلة للتجسيد أوائل شهر جوان القادم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329482

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 ماي 2026 | 30 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:24
16:05
12:23
05:10
03:27
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-15
23°-14
26°-13
28°-15
26°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>