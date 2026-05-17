بن عروس: تقديم مشروع "محطة الفنون" بمرناق والتعريف بأهدافه وأبعاده كاختيار محلي لمشروع شوارع المدن المبدعة

احتضنت دار الثقافة بمرناق من ولاية بن عروس، يوم الأحد، فعاليات تقديم مشروع "محطة الفنون" والتعريف بأبعاده وأهدافه، بعد اختيار محطة النقل بمرناق كتجلٍّ محلي لمشروع "شوارع المدن المبدعة" الذي تشرف عليه الادارة العامة للعمل الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.وأفاد مدير دار الثقافة بمرناق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المشروع الذي تم تقديمه وعرضه اليوم أمام مبدعي الجهة، والناشطين في الحقل الجمعياتي، وعموم الحاضرين، يهدف في مرحلته الأولى الى تشريك المواطنين والمجتمع المدني والشباب المحلي المبدع، وتحفيزهم للمشاركة في تجميل الفضاء العام ودعم فنون الشارع.ومحطة الفنون بمرناق مشروع ثقافي يسعى لتثمين التراث المحلي لمدينة مرناق عن طريق اعتماد محامل فنية ذات بعد جمالي في محطة النقل، وابراز خصوصية المنطقة ورموزها التراثية وكل ما يميز هذه المدينة على غرار بقية المناطق المجاورة.وهو مشروع يهدف، وفق ذات المصدر، إلى نشر ثقافة المحافظة على البيئة والملك العام، والى خلق ديناميكية ثقافية وتنموية محلية تشاركية، وإبراز الطاقات الفنية والإبداعية الشبابية بمدينة مرناق و خارجها، و تشريك الفنانين المحليين في المشروع.وقد وقع الاختيار على محطة النقل بمرناق لموقعها في قلب المدينة، ولكونها فضاء عموميا يستقطب كل الوافدين اليها، ويمثل نقطة الوصل مع كل الاحياء والعمادات والمدن والقرى بالجهة.وتم خلال هذا اللقاء عرض تجارب ملهمة من مناطق أخرى سواء محليا او دوليا، تبنت مشاريع مماثلة وقامت بإنجاز تصوراتها في فضاءات شبيهة أحدثت ديناميكية ثقافية مميزة على مستوى المناطق الحاضنة.وستلي هذا اللقاء، وفق نفس المصدر/ محطة أخرى خلال الأسبوع القادم وتركيز ورشات تفكير حول أعمال فنية تستلهم مفاهيم جمالية المدن والهوية الثقافية والذاكرة، وحول الوعي البيئي والمحافظة على الملك العام، هذا الى جانب اليات الاستدامة للمشروع والتسويق له، وذلك قبل انجاز محطة أخرى مشابهة تحت عنوان مختبرات الابداع ستتم فيها دعوة الشبان المبدعين لتقديم تعبيرات وأفكار فنية قابلة للتجسيد أوائل شهر جوان القادم.