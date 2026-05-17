أريانة: يوم مفتوح لتقصي مرض ارتفاع ضغط الدم تحت  شعار "اعرف ضغطك... احمِ كليتيك"

Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 23:08
      
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الموافق لـ 17 ماي من كل سنة، نظّمت الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى، اليوم الأحد، بأحد الفضاءات التجارية الكبرى بولاية أريانة، يوما مفتوحا للتقصي المجاني لمرض ارتفاع ضغط الدم تحت  شعار "اعرف ضغطك... احمِ كليتيك"، شمل قياس ضغط الدم لمرتادي الفضاء وتقديم نصائح مباشرة من أطباء مختصين، وذلك بالتوازي مع تظاهرات مماثلة في ولايتي سوسة وصفاقس.
 وأفادت الأستاذة المبرزة في أمراض الكلى بمستشفى المنجي سليم بالمرسى، الدكتورة منى الجربي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم في تونس بلغت حاليا 36 بالمائة، بما يعني أن 3 من بين كل 10 تونسيين مصابون بهذا المرض، كما تتجاوز هذه النسبة المعدل العالمي البالغ 34 بالمائة.
وأضافت أنّ خطورة هذا المرض تكمن في كونه "مرضا صامتا" لا يمكن اكتشافه سوى بالقياس الدوري، مبرزة العلاقة الوثيقة بين ضغط الدم وصحة الكليتين، باعتبار أنّ إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم قد يسبب في القصور الكلوي، كما يمكن أن تكون أمراض الكلى هي السبب الكامن وراء ارتفاع ضغط الدم.

وأكّدت، بالمناسبة، أنّ نمط العيش القائم على الحركة يعتبر من أهم عوامل الوقاية و العلاج أيضا، لذلك من الضروري المشي لمدة 30 دقيقة يوميا، لتنشيط الدورة الدموية وتخفيف الضغوط النفسية، والسيطرة على السكري والضغط، كما يجب تخفيض الوزن واتباع نظام غذائي سليم يرتكز على الخضر والغلال، والتقليل من الملح، خاصة بعد سن الأربعين، لافته إلى أن التدخين يعد عاملا قويا جدا في رفع ضغط الدم.
و لفتت إلى ضرورة قيس ضغط الدم على الأقل مرة سنويا بالنسبة للأشخاص الأصحاء، وبشكل منتظم لمرضى السكري والقلب والغدد، مشيرة إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو مرض مزمن يتطلب الالتزام بالدواء مدى الحياة، ولكن مع اتباع نظام غذائي قليل الملح  وممارسة الرياضة، يمكن للمريض تفادي كافة المضاعفات الخطيرة كالجلطات الدماغية أو القلبية، والعيش حياة طبيعية ومستقرة.
 
