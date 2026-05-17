جمعية أصدقاء قرطاج تعلن عن تقديم مطلب رسمي لبلدية قرطاج للحصول على توضيحات حول عمليات قصّ الأشجار الأخيرة

أعلنت جمعية أصدقاء قرطاج، الأحد، عن تقديم مطلب رسمي يوم 22 ماي الجاري إلى بلدية قرطاج للحصول على معلومات وتوضيحات حول عمليات قصّ الأشجار الأخيرة،وذلك في إطار متابعة كل ما يتعلق بالمحيط البيئي والتراثي للمدينة.وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها، تمسكها بحق المواطنين والمجتمع المدني في النفاذ إلى المعلومة، خاصة في ما يتعلق بالقرارات التي تمسّ المشهد العمراني والبيئي لقرطاج، باعتبارها مدينة ذات رمزية تاريخية وحضارية إستثنائية.ودعت في هذا الصدد، كافة الأطراف المعنية إلى إعتماد الشفافية وإحترام القوانين المنظمة لحماية البيئة والتراث.وكان البعض من متساكني قرطاج قد تقدموا يوم 5 ماي 2026 بعريضة إستعجالية إلى كل من والي تونس ورئيس بلدية قرطاج ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة البيئة، طالبوا فيها بالإيقاف الفوري لأشغال قص وقلع الأشجار وحماية الغطاء النباتي بمنطقة قرطاج، على إثر ما تم تسجيله من عمليات قص وقلع للأشجار بالمنطقة.وإعتبروا أن هذه التدخلات تمثل مسارا خطيرا بالتوازن البيئي وبالطابع التاريخي والجمالي لقرطاج، مؤكدين أنها تتم دون إعلام كاف للرأي العام المحلي ودون توضيح علمي أو بيئي دقيق يبرر حجم الإزالة.ودعوا في هذا الشأن، إلى فتح تحقيق إداري وبيئي عاجل حول هذه التدخلات، وعقد جلسة إستماع عاجلة تضم السلط المحلية والمجتمع المدني والخبراء البيئيين، فضلا عن إعداد برنامج بديل إن وجد يحترم البيئة ويعتمد مبدأ التعويض والتشجير.