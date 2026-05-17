تونس تتولّى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

تتولّى تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية، وفق ما أعلنته اليوم الأحد وزارة الصحة.وقالت الوزارة في بلاغ لها، أنّ اختيار تونس لهذا المنصب، يشكل اعترافا عربيا جديدا بمكانة الكفاءات الطبية التونسية، ويجسّد ثقة الأشقاء العرب في المدرسة الطبية التونسية وفي خبرتها بمجالات التكوين والتأطير وتطوير الاختصاصات الصحية.وأكدت أنّ هذه المسؤولية تمثّل فرصة جديدة لتعزيز إشعاع تونس الصحي عربياً ودعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل، وجودة أعلى، وخدمات صحية أرقى لفائدة المواطن، وفق البلاغ.ويعدّ المجلس العربي للاختصاصات الصحية هيئة علمية ومهنية عربية تأسست سنة 1978 تحت مظلة جامعة الدول العربية بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب، بهدف تأهيل اختصاصيين ذوي كفاءة عالية داخل الوطن العربي، والحدّ من هجرة الكفاءات الطبية، عبر توفير تكوين معتمد وشهادات اختصاص تضاهي نظيراتها العالمية.وبدأ المجلس نشاطه بأربعة اختصاصات رئيسية، قبل أن يتوسع تدريجياً ليشمل، مع نهاية سنة 2019 زهاء 44 اختصاصاً بين رئيسي وفرعي، فيما بلغ عدد الأطباء المتحصلين على شهاداته إلى حدود سنة 2021 أكثر من 23 ألف طبيب في مختلف الاختصاصات.كما تم سنة 2009 تغيير تسمية "المجلس العربي للاختصاصات الطبية” إلى “المجلس العربي للاختصاصات الصحية"، ليشمل مختلف المهن الطبية والصحية بما في ذلك التمريض والقبالة في إطار دعم التكامل الصحي العربي وتطوير الكفاءات البشرية في القطاع الصحي.