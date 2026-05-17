المنتخب التونسي لسباقات الكراسي يختتم مشاركته بتسع ميداليات في بطولة أربون السويسرية المفتوحة لبارا ألعاب القوى

اختتم المنتخب التونسي لسباقات الكراسي مشاركته في بطولة أربون السويسرية المفتوحة لبارا ألعاب القوى التي اختتمت اليوم الاحد بحصيلة تسع ميداليات (4 ذهبية و3 فضية و2 برونزية).وجاءت الذهبيات الاربع بواسطة ياسين الغربي في سباقات 400 متر و1500 متر و800 متر (صنف تي 54) ومحمد نضال الخليفي في سباق 100 متر (صنف تي 53).اما الميداليات الفضية، فقد تحصل عليها وليد كتيلة في سباقي 400 متر و100 متر (صنف تي 34) في حين فاز بالبرونزيتين محمد نضال الخليفي في سباقي 800 متر و400 متر (صنف تي 53).وسيواصل المنتخب التونسي سلسلة مشاركاته الخارجية من خلال خوض منافسات ملتقى نوتويل للجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى بسويسرا المقرر من 18 الى 24 ماي الجاري.