ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا - ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي يفوز على الجيش الملكي المغربي 1-صفر

فاز ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي على ضيفه الجيش الملكي المغربي 1-صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد ببريتوريا لحساب ذهاب الدور النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل المدافع الأيسر أوبري موديبا هدف المباراة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 37.

وستقام مباراة الإياب لهذه النسخة في 24 من الشهر الجاري بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.