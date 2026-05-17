صفاقس: انطلاق أشغال تهيئة حي شاكر بصفاقس الغربيّة ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية

انطلقت، خلال الأسبوع الجاري، أشغال تهيئة حي شاكر بمعتمدية صفاقس الغربيّة بكلفة تتجاوز 2 مليون دينار، وتشمل صيانة وتجديد الطرقات والأرصفة ومختلف الشبكات العمومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ مشاريع الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.وتشرف بلدية صفاقس ووكالة التهذيب والتجديد العمراني، على البرنامج الذي يشمل التدخل لتهيئة 8 أحياء شعبية بالمنطقة البلدية لبلدية صفاقس يقطنها حوالي 20 ألف ساكن و بكلفة تقدّر بـ 67.4 مليون دينار، علما أنه تم الانتهاء بعد من أشغال تهيئة كل من حي مركز قدور، وحي بورقيبة المدرجة في إطار ذات البرنامج.و يهدف برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الى تحسين ظروف العيش المواطنين بعدد من الاحياء السكنية بمختلف ولايات الجمهورية، من خلال تهيئة البنية الأساسية (تطهير صرف مياه الأمطار تهيئة الطرقات، وتنوير عمومي…)، وبناء تجهيزات جماعية (رياضية وثقافية و شبابية و جمعياتية…)، وتحسين السكن وتهيئة أو بناء فضاءات صناعية واقتصادية وحرفية، مع إمكانية تهيئة تقسيمات معدة للبناء محاذية للأحياء المعنية بالتدخل.ويتم تمويل البرنامج عن طريق ميزانية الدولة، وعن طريق قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، وقرض من البنك الأوروبي وهبة من الإتحاد الأوروبي.