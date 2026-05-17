أكثر من 2500 مشارك في سباق نصف الماراطون العسكري بالعاصمة

انتظم اليوم الأحد بشارع شارع الحبيب بورقيبة سباق نصف الماراطون العسكري لمسافة 21.1 كلم، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني التونسي، بمشاركة أكثر من 2500 عداء وعداءة من المدنيين والعسكريين ومن مختلف الفئات العمرية.

وأشرف خالد السهيلي على إعطاء شارة انطلاق السباق بحضور والي تونس وعدد من الإطارات المدنية والعسكرية، حيث انطلق المشاركون من ساحة 14 جانفي في اتجاه حلق الوادي قبل العودة إلى نقطة البداية.


كما تم تنظيم سباق مواز لمسافة 5 كيلومترات مفتوح لمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى عروض موسيقية أمنتّها الفرق العسكرية لإضفاء أجواء احتفالية على التظاهرة.


وزير الدفاع: الرياضة العسكرية تساهم في تشريف الراية الوطنية

وأكد وزير الدفاع الوطني أن الإقبال الكبير على هذه التظاهرة يعكس ثقة المواطنين في المؤسسة العسكرية، مشيدا بالدور الذي تضطلع به الرياضة العسكرية في تكوين الرياضيين وتحقيق التتويجات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.

وأشار إلى أن الرياضة العسكرية ساهمت في رفع الراية الوطنية في عدة مناسبات، من بينها تتويج الرباع أيمن باشا بثلاث ذهبيات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال 2026 بمصر.

مواعيد رياضية دولية منتظرة

من جانبه، أوضح العميد أحمد بن صالح أن إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية ستواصل دعمها للرياضة الوطنية والعسكرية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مشاركة تونس في عدة مواعيد دولية، أبرزها ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تارانتو والألعاب العسكرية الصيفية العالمية بـنورث كارولينا وساوث كارولينا سنة 2027.

أبرز الفائزين في سباق نصف الماراطون

ذكور عسكريون

1. مكرم عصادي – 1:02.40 س
2. رائد السديري – 1:05.17 س
3. أشرف الحسناوي – 1:05.24 س

إناث عسكريات

1. خولة الطرخاني – 1:45.35 س
2. فرح السلطاني – 1:48.49 س
3. آية الهذلي – 1:55.22 س

ذكور مدنيون

1. محمد اللولب – 1:02.55 س
2. محمد أمين قويسم – 1:04.56 س
3. رفيق الشابي – 1:05.20 س

إناث مدنيات

1. نادرة الشيحي – 1:20.22 س
2. نسرين غديرة – 1:24.29 س
3. رملة عمار – 1:27.11 س
