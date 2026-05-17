هيئة الانتخابات: الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات بدائرة الكبارية سيكون في أجل أقصاه يوم 24 ماي الحالي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، في أجل أقصاه يوم الأحد 24 ماي 2026، ملاحظة أنّ الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون سيكون في أجل أقصاه يوم 8 جوان 2026.وذكّرت هيئة الانتخابات في بلاغ اليوم الأحد أنّ تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس سيكون بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس (القصبة) الكائن بـ 76 شارع باب بنات تونس قبالة ضريح الشهيد فرحات حشاد، انطلق يوم الجمعة 15 ماي 2026 على الساعة الثامنة صباحا ويستمرّ إلى غاية يوم الخميس 21 ماي 2026 على الساعة السادسة مساءً.يشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب عاين في اجتماعه يوم 26 مارس 2026، حالة شغور بالبرلمان إثر وفاة النائب عن ولاية تونس، صالح المباركي (دائرة الكبارية)، وقرر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتبهذا الشغور.وتمت معاينة حالة الشغور عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وبأحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من النظام الداخلي للمجلس، حسب بلاغ للبرلمان.