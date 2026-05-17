JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:41 Tunis

لقاء بسفارة تونس ببرلين خصّص للتباحث في برامج التّعاون الثنائي في مجال الهجرة

<img src=http://www.babnet.net/images/8/allemagne-tunisie.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 13:28 قراءة: 0 د, 53 ث
      
انتظم مؤخّرا بسفارة الجمهورية التّونسيّة ببرلين لقاء جمع المستشارة بالبعثة منال الشمتوري فطّام بالمسؤولة عن برنامج «MEG-Shaping Development- Oriented Migration » بمكتب الوكالة الألمانيّة للتّعاون الدّولي GIZ بتونس، علا ترسيم، خُصّص للتّحادث حول برامج التّعاون بين تونس وألمانيا في مجال الهجرة لاسيّما برنامج «MEG»، الذي يهدف إلى تعزيز مساهمة المهاجرين في تنمية بلدانهم الأصليّة.

وتمّ بالمناسبة التطرّق إلى إمكانيّة برمجة أنشطة مشتركة بين السفارة والوكالة الألمانيّة للتّعاون الدّولي تستهدف تثمين خبرات الكفاءات التّونسيّة المقيمة بألمانيا لفائدة تونس خاصّة في قطاع الصّحّة، حسب سفارة الجمهورية التونسية بألمانيا.


يشار إلى أنّ برنامج "صياغة الهجرة الموجهة نحو التنمية (MEG)" في تونس، يعمل على تعزيز دور الجالية التونسية بألمانيا في دفع التنمية من خلال برامج تسريع الأعمال وتوفير الدعم المالي والتقني وتقديم الاستشارات لتطوير المخططات التجارية وإنجاز دراسات السوق، بالإضافة إلى تسهيل نقل المعرفة، وتعبئة الكفاءات لدعم مشاريع ومبادرات الجالية.


كما يسعى البرنامج إلى تثمين الأثر الإيجابي لهجرة الكفاءات عبر آليات عملية وموجهة على غرار دعم ريادة الأعمال ونقل الخبرات وإرساء شراكات استراتيجية على غرار اتفاقيات التعاون في مجالي التنمية والتشغيل، والمساهمة في المنتديات الدولية التي تعنى بالهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329456

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 ماي 2026 | 30 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:24
16:05
12:23
05:10
03:27
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
24°-14
26°-13
28°-16
25°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>