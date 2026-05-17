لقاء بسفارة تونس ببرلين خصّص للتباحث في برامج التّعاون الثنائي في مجال الهجرة

انتظم مؤخّرا بسفارة الجمهورية التّونسيّة ببرلين لقاء جمع المستشارة بالبعثة منال الشمتوري فطّام بالمسؤولة عن برنامج «MEG-Shaping Development- Oriented Migration » بمكتب الوكالة الألمانيّة للتّعاون الدّولي GIZ بتونس، علا ترسيم، خُصّص للتّحادث حول برامج التّعاون بين تونس وألمانيا في مجال الهجرة لاسيّما برنامج «MEG»، الذي يهدف إلى تعزيز مساهمة المهاجرين في تنمية بلدانهم الأصليّة.وتمّ بالمناسبة التطرّق إلى إمكانيّة برمجة أنشطة مشتركة بين السفارة والوكالة الألمانيّة للتّعاون الدّولي تستهدف تثمين خبرات الكفاءات التّونسيّة المقيمة بألمانيا لفائدة تونس خاصّة في قطاع الصّحّة، حسب سفارة الجمهورية التونسية بألمانيا.يشار إلى أنّ برنامج "صياغة الهجرة الموجهة نحو التنمية (MEG)" في تونس، يعمل على تعزيز دور الجالية التونسية بألمانيا في دفع التنمية من خلال برامج تسريع الأعمال وتوفير الدعم المالي والتقني وتقديم الاستشارات لتطوير المخططات التجارية وإنجاز دراسات السوق، بالإضافة إلى تسهيل نقل المعرفة، وتعبئة الكفاءات لدعم مشاريع ومبادرات الجالية.كما يسعى البرنامج إلى تثمين الأثر الإيجابي لهجرة الكفاءات عبر آليات عملية وموجهة على غرار دعم ريادة الأعمال ونقل الخبرات وإرساء شراكات استراتيجية على غرار اتفاقيات التعاون في مجالي التنمية والتشغيل، والمساهمة في المنتديات الدولية التي تعنى بالهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.