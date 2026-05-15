التونسية مرام رزقي تحرز المرتبة الثانية في الدورة الدولية للطهاة الشبان بقازان الروسية

أحرزت خريجة مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور، مرام رزقي، المرتبة الثانية في الدورة الدولية للطهاة الشبان "يونس أحمد زيانوف" التي انتظمت بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، بمشاركة متسابقين من 13 دولة، وذلك في إطار فعاليات منتدى قازان الدولي 2026.وتم اختيار مرام رزقي (22 سنة) لتمثيل تونس في هذه المسابقة إثر فوزها في مسابقة "كأس الطهاة"، التي جمعت عددا من الطهاة الشبان من مختلف مراكز التكوين المهني العمومية والخاصة في تونس.وشارك في دورة قازان عدد من الطهاة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، من دول العالم الإسلامي، ضمن مسابقة اعتمدت هذا العام نظام "الصندوق الأسود"، حيث يتم إعلام المتسابقين بمكونات الأطباق قبل وقت وجيز من انطلاق التحدي، بما يختبر سرعة البديهة والقدرة على الابتكار تحت الضغط.وانطلقت المسابقة أمس الخميس، حيث شهد اليوم الأول تقديم أطباق من ست دول هي أوزبكستان وكازاخستان وماليزيا وإندونيسيا وتركيا والمغرب، فيما تواصلت المنافسات اليوم الجمعة بمشاركة ممثلين عن تونس وأذربيجان والأردن ومصر والسنغال وتركمانستان وروسيا.وفاز بالمرتبة الأولى المتسابق المصري عبد الرحمان محسن.وأكد منظمو التظاهرة أن هذه المسابقة أصبحت تمثل فضاء للتبادل الثقافي والمهني بين الطهاة الشباب، إلى جانب دورها في التعريف بالمطابخ الوطنية وتعزيز ما يعرف بـ"الدبلوماسية الناعمة" عبر فن الطهي.وفي السياق ذاته، أشار رئيس جمعية أصحاب المطاعم والفنادق بجمهورية تتارستان، زوفار غايازوف، إلى أن هذه الدورة تشهد توسعا متواصلا في عدد الدول المشاركة، معتبرا أن انضمام بلدان من العالم الإسلامي وآسيا يعكس أهمية التعاون الثقافي والشعبي في السياق الدولي الراهن.وشدد المنظمون كذلك على أهمية تثمين المنتجات المحلية وتشجيع الطهاة الشباب على تطوير مهاراتهم وبناء علاقات مهنية دولية.وتضمن برنامج التظاهرة أيضا عروض تذوق لأطباق مستوحاة من مطابخ عدد من الدول، من بينها تونس وتركيا وماليزيا ولبنان وأوزبكستان، أعدتها مطاعم من قازان وفق وصفات تقليدية قدمها المشاركون.