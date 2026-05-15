نابل: ضبط 20 شخصا بصدد اجتياز الحدود البحرية قبالة شاطئ الهوارية

تمكّنت وحدات الحرس البحري بقليبية من ولاية نابل، فجر اليوم الجمعة، من إحباط عملية غير نظامية لاجتياز للحدود البحرية انطلاقا من شاطئ الهوارية في اتجاه السواحل الايطالية، وفق ما أكده مصدر أمني في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباءوأضاف المصدر ذاته أنه تم إيقاف 20 شخصا من ولايات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، ومن بينهم 4 فتيات على متن قارب عرض البحر، مشيرا الى انه تم التفطن الى هذه المجموعة في الوقت المناسب أي قبل مزيد التوغل في البحر نظرا لرداءة الأحوال الجوية والتي قد تتسبب في فقدان القارب.وبين أنّه تم إيقاف المجموعة وحجز القارب، ومازالت الأبحاث والتحريات جارية بمنطقة الحرس البحري بقليبية وسيتم الاحتفاظ بهم ومراجعة النيابة العمومية ، وفق تأكيده.