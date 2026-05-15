JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:36 Tunis

سيدي بوزيد: تسليم مشروع السوق البلدي بالسعيدة الى البلدية قبل موفى شهر ماي الجاري (منسق برنامج التنمية المندمجة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 21:13 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفاد المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بسيدي بوزيد، مراد عزري، اليوم الجمعة، بأنّ تسليم مشروع السوق البلدي بالسعيدة من ولاية سيدي بوزيد الى بلدية المكان سيتم قبل نهاية شهر ماي الجاري، ليقع الشروع في استغلاله خلال نفس الفترة.
وأضاف عزري، في تصريح لوكالة "وات"، انه تمت،  أمس الخميس، معاينة المشروع الذي ينجز بمعتمدية السعيدة ضمن برنامج التنمية المندمجة، والتثبت من رفع التحفظات بشأنه، وذلك بحضور ممثلي الإدارة الجهوية للتجهيز، والمهندسين المكلفين بمتابعة وقبول الاشغال وفق المواصفات الفنية المطلوبة.
وأوضح ان كلفة مشروع السوق البلدي بالسعيدة تبلغ 1.3 مليون دينار، ويتضمن حوالي 20 محلا لبيع الأسماك، والخضر والغلال،  واللحوم البيضاء والحمراء، ومن المنتظر أن يساهم في دعم عناصر البنية التحتية، وتقريب الخدمات من المواطنين وتحسين المؤشرات الاقتصادية، وفق تأكيده.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329348

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 ماي 2026 | 28 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:22
16:05
12:23
05:12
03:29
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
23°-15
22°-14
24°-13
25°-12
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>