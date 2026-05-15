سيدي بوزيد: تسليم مشروع السوق البلدي بالسعيدة الى البلدية قبل موفى شهر ماي الجاري (منسق برنامج التنمية المندمجة)

أفاد المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بسيدي بوزيد، مراد عزري، اليوم الجمعة، بأنّ تسليم مشروع السوق البلدي بالسعيدة من ولاية سيدي بوزيد الى بلدية المكان سيتم قبل نهاية شهر ماي الجاري، ليقع الشروع في استغلاله خلال نفس الفترة.

وأضاف عزري، في تصريح لوكالة "وات"، انه تمت، أمس الخميس، معاينة المشروع الذي ينجز بمعتمدية السعيدة ضمن برنامج التنمية المندمجة، والتثبت من رفع التحفظات بشأنه، وذلك بحضور ممثلي الإدارة الجهوية للتجهيز، والمهندسين المكلفين بمتابعة وقبول الاشغال وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

وأوضح ان كلفة مشروع السوق البلدي بالسعيدة تبلغ 1.3 مليون دينار، ويتضمن حوالي 20 محلا لبيع الأسماك، والخضر والغلال، واللحوم البيضاء والحمراء، ومن المنتظر أن يساهم في دعم عناصر البنية التحتية، وتقريب الخدمات من المواطنين وتحسين المؤشرات الاقتصادية، وفق تأكيده.