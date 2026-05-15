قافلة صحية متعددة الاختصاصات يوم 17 ماي 2026 بالمدرسة الابتدائية الفتح ببراكة الساحل

ينظم نادي "روتاري "الحمامات، بالتعاون مع المصحة المتعددة الاختصاصات والجراحات القلبية بنابل، قافلة صحيّة متعدّدة الاختصاصات، يوم الأحد 17 ماي الجاري، بالمدرسة الابتدائية الفتح ببراكة الساحل ابتداء من الساعة الثامنة صباحا الى حدود الواحدة بعد الظهر .ويندرج تنظيم هذه المبادرة الانسانية في إطار دعم المنظومة الصحيّة الوطنية، وتقريب الخدمات الصحيّة من المواطنين في جميع المناطق بالجمهورية التونسيةويتضمن برنامج القافلة عيادات مجانية وفحوصات في اختصاصات طبيّة متعددة، على غرار الطب العام وأمراض النساء والتوليد وأمراض العيون وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وأمراض القلب وأمراض الغدد الصماء و طب الاسنان، يؤمّنها ثلّة من الإطارات الطبية وشبه الطبيةنادي روتاري الحمامات (Rotary Club Hammamet) يعد جزءاً من شبكة الروتاري الدولية، وهي منظمة تطوعية تهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز النزاهة ودعم السلام والتفاهم بين الشعوب.ويعمل هذا النادي على تحسين ظروف الحياة في المجتمع المحلي من خلال مشاريع تنموية ودعم المبادرات التعليمية والصحية والبيئية من خلال تنظيم اجتماعات دورية وتصميم وتنفيذ مشاريع خدمة مجتمعية .