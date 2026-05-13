JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:10 Tunis

وزارة الشؤون الثقافية تنعى الدكتور المؤرّخ خليفة شاطر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a04ab9d7ab986.85616637_egkfiljpohqmn.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 17:47 قراءة: 0 د, 43 ث
      
نعت وزارة الشؤون الثقافية، الدكتور المؤرخ والباحث خليفة شاطر الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.
والفقيد هو أستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، نال دكتوراه مرحلة ثالثة من جامعة السربون سنة 1974 ودكتوراه الدولة من جامعة السربون سنة 1981، والدكتوراه الفخرية لجامعة مونبليي بفرنسا سنة 1996، فضلا عن جائزة الآداب والعلوم الإنسانية بتونس سنة 1997.
وقد تولى التدريس بجامعة تونس في التاريخ الحديث والمعاصر منذ سنة 1972.


وتقلد الراحل مهاما متعدّدة صُلب وزارة الشؤون الثقافية، حيث عُيّن مديرا للمركز الثقافي الدولي بالحمامات سنة 1978، ومديرا للمعهد الأعلى للتوثيق من 1987 إلى 1996
ومديرا عاما لدار الكتب الوطنية التونسية من 1997 إلى 2002، ورئيس لجنة استراتجية الترجمة من أجل الحضور الثقافي التونسي في المشهد الثقافي العالمي من 2008 إلى الآن، ومن أهم مؤلفاته نذكر "التبعية والتحولات ما قبل الاستعمار بتونس" (1815-1857) ترجمة ابراهيم بلقاسم، سنة 2015 و" الثورة والقمع بتونس في القرن التاسع عشر"و"جامع الزيتونة" وغيرها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329215

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet26°
23° Babnet
الــرياح:
10.8 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
28°-15
26°-18
23°-16
23°-16
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/05)     2695,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/05)   28100 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>