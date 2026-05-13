وزارة الشؤون الثقافية تنعى الدكتور المؤرّخ خليفة شاطر

نعت وزارة الشؤون الثقافية، الدكتور المؤرخ والباحث خليفة شاطر الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.والفقيد هو أستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، نال دكتوراه مرحلة ثالثة من جامعة السربون سنة 1974 ودكتوراه الدولة من جامعة السربون سنة 1981، والدكتوراه الفخرية لجامعة مونبليي بفرنسا سنة 1996، فضلا عن جائزة الآداب والعلوم الإنسانية بتونس سنة 1997.وقد تولى التدريس بجامعة تونس في التاريخ الحديث والمعاصر منذ سنة 1972.وتقلد الراحل مهاما متعدّدة صُلب وزارة الشؤون الثقافية، حيث عُيّن مديرا للمركز الثقافي الدولي بالحمامات سنة 1978، ومديرا للمعهد الأعلى للتوثيق من 1987 إلى 1996ومديرا عاما لدار الكتب الوطنية التونسية من 1997 إلى 2002، ورئيس لجنة استراتجية الترجمة من أجل الحضور الثقافي التونسي في المشهد الثقافي العالمي من 2008 إلى الآن، ومن أهم مؤلفاته نذكر "التبعية والتحولات ما قبل الاستعمار بتونس" (1815-1857) ترجمة ابراهيم بلقاسم، سنة 2015 و" الثورة والقمع بتونس في القرن التاسع عشر"و"جامع الزيتونة" وغيرها.