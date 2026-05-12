Babnet

رئيسة الحكومة تواكب اختتام القمة الإفريقية الفرنسية بنيروبي

Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 19:58
      
واكبت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء اليوم الثلاثاء اختتام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية «إفريقيا إلى الأمام»، وذلك بـمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات، بحضور 35 رئيس دولة وحكومة.

وقدم كل من ويليام روتو وإيمانويل ماكرون أبرز مخرجات القمة والتوجهات التي تم الاتفاق بشأنها خلال الاجتماعات.


وحددت القمة عددا من القطاعات ذات الأولوية خلال السنة القادمة، من بينها:


* السيادة الصحية عبر تعزيز المنظومات الصحية الوطنية ودعم الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية.
* التصنيع الأخضر من خلال تسريع الانتقال الطاقي وتطوير الاقتصاد الأزرق.
* الفلاحة ذات القيمة المضافة عبر التوجه نحو التصنيع والتحويل المحلي المستدام للمنتجات الزراعية عوض الاقتصار على تصدير المواد الخام.
الثلاثاء 12 ماي 2026 | 25 ذو القعدة 1447
