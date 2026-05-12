مكتب مجلس الجهات والأقاليم : جلسة عامة غدا الاربعاء واحالة أسئلة كتابية وأخرى شفاهية الى الوزارات

قرّر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بضاحية باردو إحالة تقرير مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مجموعة اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بالمحطات الفولطاضوئية على الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الأربعاء للمصادقة عليها.وصادق مجلس نواب الشعب قبل ايام على اتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء تلك بمحطات الخبنة و مزونة ( ولاية سيدي بوزيد) و القصر و سقدود (ولاية قفصة) و منزل الحبيب (ولاية قابس).كما قرر مكتب المجلس بعد التداول والنقاش، إحالة 24 سؤالا كتابيا بادر بها عدد من النواب على أنظار الوزارات المعنية.وتقرر أيضا إحالة 9 أسئلة شفاهية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، لتوجيهها إلى وزراء التربية والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.من جهة أخرى قرّر مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه عماد الدربالي، إحالة 3 مقترحات تقدم بها النائب مروان زيان الى لجان المجلس والمقترح الأول بإرساء مشروع وطني لتثمين الخبز الصحّي ودعم السيادة الغذائية عبر مسابقة "الجائزة الوطنية لأفضل خبز غني بالألياف في الجمهورية التونسية"، وتقرر احالته إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لدراسته وإعداد تقرير في الغرض.اما المقترح الثاني فيخص إرساء منظومة "اللاصقة التنبيهية للمخالفات المرورية" كبديل عن الرفع الآلي للسيارات وتثبيتها، وقرر مكتب المجلس إحالتها إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية لدراسته وإعداد تقرير في الغرض.ويخص المقترح الثالث الذي قدمه النائب الزياني " مبادرة قرطاج للأمن الرقمي العالمي" وإرساء بروتوكول حماية الفضاء السيبراني، وقرر مكتب المجلس إحالته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية لدراسته وإعداد تقرير في الغرض.اما المقترح الأخير فتقدم به النائب فهمي مبارك و يتعلّق بمبادرة وطنية حول "كتاب الثلاثية المميّز"، وقرّر مكتب المجلس الوطني للجهات والاقاليم إحالته إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لدراسته وإعداد تقرير في الغرض.