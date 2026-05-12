JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:41 Tunis

مكتب مجلس الجهات والأقاليم : جلسة عامة غدا الاربعاء واحالة أسئلة كتابية وأخرى شفاهية الى الوزارات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6620f73bd99e35.14928642_mkifqglhejpon.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 17:34 قراءة: 1 د, 21 ث
      
قرّر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بضاحية باردو إحالة تقرير مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مجموعة اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بالمحطات الفولطاضوئية على الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الأربعاء للمصادقة عليها.

وصادق مجلس نواب الشعب قبل ايام على اتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء تلك بمحطات الخبنة و مزونة ( ولاية سيدي بوزيد) و القصر و سقدود (ولاية قفصة) و منزل الحبيب (ولاية قابس).


كما قرر مكتب المجلس بعد التداول والنقاش، إحالة 24 سؤالا كتابيا بادر بها عدد من النواب على أنظار الوزارات المعنية.
وتقرر أيضا إحالة 9 أسئلة شفاهية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، لتوجيهها إلى وزراء التربية والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

من جهة أخرى قرّر مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه عماد الدربالي، إحالة 3 مقترحات تقدم بها النائب مروان زيان الى لجان المجلس والمقترح الأول بإرساء مشروع وطني لتثمين الخبز الصحّي ودعم السيادة الغذائية عبر مسابقة "الجائزة الوطنية لأفضل خبز غني بالألياف في الجمهورية التونسية"، وتقرر احالته إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لدراسته وإعداد تقرير في الغرض.
اما المقترح الثاني فيخص إرساء منظومة "اللاصقة التنبيهية للمخالفات المرورية" كبديل عن الرفع الآلي للسيارات وتثبيتها، وقرر مكتب المجلس إحالتها إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية لدراسته وإعداد تقرير في الغرض.

ويخص المقترح الثالث الذي قدمه النائب الزياني " مبادرة قرطاج للأمن الرقمي العالمي" وإرساء بروتوكول حماية الفضاء السيبراني، وقرر مكتب المجلس إحالته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية لدراسته وإعداد تقرير في الغرض.
اما المقترح الأخير فتقدم به النائب فهمي مبارك و يتعلّق بمبادرة وطنية حول "كتاب الثلاثية المميّز"، وقرّر مكتب المجلس الوطني للجهات والاقاليم إحالته إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لدراسته وإعداد تقرير في الغرض.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329167

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 ماي 2026 | 25 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:59
19:19
16:04
12:23
05:14
03:33
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet30°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-16
28°-16
28°-14
30°-17
21°-18
  • Avoirs en devises 25733,7
  • (12/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40455 DT
  • (12/05)
  • 1 $ = 2,87022 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/05)     2814,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/05)   28134 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>