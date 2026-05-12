Babnet

وزير الإقتصاد يفتتح مركزا للبحوث والتطوير التكنولوجي تابع لمجموعة LAPP الألمانية.

Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 17:29
      
اشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الثلاثاء 12 ماى 2026 على تدشين مركز البحوث والتطوير التكنولوجي التابع للمجموعة الألمانية LAPP الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية و الكهربائية والإلكترونية.

ويضم مركز البحوث والتطوير حاليا نحو ثلاثين مهندسا و إطارا شابا ليبلغ عددهم 150 خلال السنة القادمة ، حيث سيقومون بإبتكار حلول لحرفاء المجموعة عبر العالم، وهو ما يؤكد ثقتها في قيمة الكفاءات التونسية الشابة و في قدرتها على التفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية في العالم. وتعتزم المجموعة إنشاء وحدة إنتاج في تونس في المستقبل القريب.

وتعتبر مجموعة LAPP من ابرز المجموعات الألمانية الرائدة في صناعة الكوابل حيث توفر قرابة 50 الف نوع منتوج يتم تصنيعها في 27 وحدة انتاج موزعة في بلدان أوروبية واسيوية وأمريكية توفر قرابة 6000 موطن شغل.

وفي كلمته بالمناسبة ، ثمن سمير عبد الحفيظ قرار المجموعة الألمانية فتح مركز للبحوث والتطوير التكنولوجي قبل الإنطلاق في اقامة موقع للإنتاج ، وهو ما يتيح الفرصة لتطوير مهارات عدد من المهندسين الشبان ليكونو النواة الصلبة التي سيبنى عليها نجاح المؤسسة ، مبرزا ان كفاءة الموارد البشرية تمثل ابرز ميزات تونس التفاضلية في جذب الإستثمارات الخارجية الى جانب عديد الميزات الأخرى لاسيما الموقع الجغرافي والإستقرار السياسي .

واعرب الوزير في هذا السياق عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير كل الدعم و المرافقة اللازمتين في كافة مراحل المشروع لاسيما مرحلة انشاء وحدة للإنتاج في الفترة القادمة.
هذا وقد حضر التدشين كل من والي سوسة و معتمد أكودة وعدد من الإطارات الجهوية و مدير عام مجموعة LAPP الألمانية وثلة من مسؤولي الشركة ومركز البحوث وممثلين عن السفارة الألمانية بتونس ورئيس الغرفة التونسية الألمانية AHK الى جانب إطارات من هياكل عمومية للدعم والمساندة.
الثلاثاء 12 ماي 2026 | 25 ذو القعدة 1447
