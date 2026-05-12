تسجيل إنقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب الخميس القادم بجزء من منطقة بومهل ومعتمدية مرناق

أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء، عن تسجيل إنقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب يوم الخميس 14 ماي 2026،بجزء من منطقة بومهل وبالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها (العلاقة، الرسالة، زاوية مرناق)، وذلك بداية من الساعة التاسعة ليلا.وعللت الشركة في بلاغ صادر عنها، الثلاثاء، الإنقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب، بتدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق، وبرمجة ربط الخزان الجديد بشالة، سعة 2500 م 3، بقناة التوزيع قطر 600 مم.وينتظر، وفق نفس المصدر، إستئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا إبتداء من الساعة السابعة صباحا من يوم الجمعة 15 ماي الجاري، وذلك بعد إستكمال أشغال الربط التي ستتواصل دون إنقطاع على مدار الساعة.