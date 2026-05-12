المركز الوطني للجلود والأحذية يتحصل على شهادة اعتماد دولية لمخابر التحاليل والتجارب إلى غاية 2031

Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 17:14
      
تحصل المركز الوطني للجلود والأحذية على شهادة اعتماد لمخابر التحاليل والتجارب وذلك وفقا للمواصفة الوطنية م.ت 110-200 (نسخة 2017) والمواصفة الدولية 17025 / ISO-IEC (نسخة 2017)، ولمقاييس الاعتماد المضبوطة من قبل المجلس الوطني للاعتماد من الفترة الممتدة من ماي 2026- افريل 2031.

وأفاد المركز، في بلاغ له، بأن "هذا التتويج يجسد مستوى الكفاءة والالتزام بمعايير الجودة والتمييز، ويعكس روح العمل الجماعي والإصرار على تطوير الأداء والارتقاء بخدمات المركز".


يشار إلى أن المركز الوطني للجلود والأحذية كان تأسس عام 1969، وهو مركز فني يتبع وزارة الصناعة، ويهدف إلى تطوير ودعم  وتحديث قطاع الجلود والأحذية في تونس.


كما يعتبر مركزا اقتصاديا وتكنولوجيا يقدم خدمات فنية ومخبرية ودراسات متخصصة لرفع جودة المنتجات المحلية وتعزيز صادراتها.
