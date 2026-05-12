التقصي المبكر لسرطان الثدي ضمن خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات يوم السبت 16 ماي بحاجب العيون من ولاية القيروان

تحلّ يوم السبت 16 ماي 2026 بحاجب العيون من ولاية القيروان، قافلة صحية متعددة الاختصاصات، تنظّمها كلية الطب بسوسة، تحت إشراف وزارة الصحة، وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.ويشارك الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في هذه التظاهرة عبر المصحة المتنقلة "مامو لايف" Mammo Life، حيث سيتولى تأمين عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي، بالمستشفى المحلي بحاجب العيون إلى جانب أنشطة للتثقيف الصحي حول سبل الوقاية وأهمية الكشف المبكر، لفائدة نساء الجهة، وفق بلاغ لديوان الأسرة والعمران البشري.وتنتظم المصحة المتنقلة "مامو لايف" تحت شعار "قد ما تفطن بيه بكري، قد ما شفاك يكون أسهل"، للتوعية بأن التقصي المبكر لسرطان الثدي يساهم بشكل كبير في رفع نسبة الشفاء وانقاذ حياة النساء وتمكينهن من العلاج المناسب.