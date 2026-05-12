دعم الشركات الناشئة وتشجيعها محور لقاء رئيسة الحكومة بعدد من الباعثين الشبان

إلتقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار "إفريقيا إلى الأمام"،عددا من الباعثين الشبان التونسيين بالخارج أصحاب الشركات الناشئة والرائدة في عديد المجالات ذات القيمة المضافة العالية وذلك بمناسبة مشاركتهم في المنتدى الإقتصادي الذي تحتضنه جامعة نيروبي.وأكّدت رئيسة الحكومة، على أهمية التحول الرقمي، لاسيما وأن الذكاء الإصطناعي يعد من بين المجالات التي تعمل فيها هذه الشركات، باعتباره رافعة للإقتصاد الوطني وباعتبار دوره الهام في تحفيز بيئة الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشيدة بمجهودات باعثي المؤسسات الناشئة الرائدة والتي تخطت حدود تونس لتتحول إلى شركات رائدة في كل العالم، وتوّفر حلولا تكنولوجية لأكبر الشركات في الخارج.وبيّنت الزنزري، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن رئاسة الحكومة، أن قطاع الشركات الناشئة في تونس يشهد تطورًا ملحوظًا، بفضل قدرته على إستقطاب الكفاءات وتوفير مواطن الشغل، مبرزة أنه يتم العمل على تطوير الإطار التشريعي المنظم للإستثمار، ليتلاءم مع التحولات الإقتصادية والتكنولوجية الراهنة، ومتطلبات بناء نموذج تنموي جديد قائم على الإبتكار والمرونة، بما يعزز منظومة الشركات الناشئة ويطوّر مشاريع البنية التحتية الرقمية.وذكرت في هذا الصدد، بأن تونس تحتل مواقع مهمة في التصنيفات العالمية الخاصة باستعمال الذكاء الإصطناعي، علاوة على تميزها ببنية تحتية متطورة وبإطار قانوني ملائم.وخلال لقائها بالرئيس التنفيذي التونسي لشركة إنستاديب كريم بقير، تم التأكيد على أهمية الذكاء الإصطناعي الذي يمثّل فرصة هامة لتسريع الإبتكار والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية حيث يمكن إستغلاله في مجالات مجدّدة تتميز فيها تونس عالميا.وحثت الزنزري، على ضرورة الإستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة وإحداث مراكز بيانات عصرية مقتصدة للطاقة، حتى يكون الذكاء الإصطناعي أداة حقيقية للتنمية ورافعة إقتصادية وإجتماعية إذا تم إستخدامه وتوجيهه بالشكل المطلوب.وقدمت رئيسة الحكومة في السياق ذاته، شكرها وتقديرها للتونسيين المبدعين، المتألقين والمشرفين لتونس في كل أنحاء العالم، مشددة على أن الدولة التونسية بتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ستكون في مساندتهم ومرافقتهم وتسهيل الإجراءات في ما يتعلق بكل مشاريعهم الإستثمارية بتونس.