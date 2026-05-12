إتحاد الفلاحة يدعو إلى إحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي

دعا الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الثلاثاء،إلى إحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي.وذكر الإتحاد في بيان صادر عنه، بمناسبة إحياء العيد الوطني للفلاحة، الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى الثانية والستين لعيد الجلاء الزراعي، بالدور الإستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم الإقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مقومات السيادة الوطنية، في ظلّ ما تعيشه البلاد من تحديات إقليمية ودولية متسارعة وما تفرضه من ضرورة دعم مقومات السيادة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد.وشدد على دعمه لكافة المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي والبحري وتحسين أوضاع الفلاحين والبحارة، وحرصه على المساهمة الفاعلة في دعم كل المقاربات التشاركية والحوار البنّاء بما يعزز الإنتاج ويدفع الإستثمار ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وثمّن الإتحاد في السياق ذاته، ما تبذله الدولة من جهود متواصلة لدعم القطاع ومساندة المنتجين، معبرا عن إستعداده للمساهمة الفاعلة في كل البرامج والتصورات الكفيلة بتطوير الفلاحة التونسية والمحافظة على ديمومتها وقدرتها على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية.وطالب بمزيد توحيد الجهود الوطنية من أجل إنجاح مسار الإصلاح الوطني وتحقيق تطلعات الشعب التونسي في التنمية والإستقرار.